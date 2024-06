Euro 2024, Italia-Albania oggi alle 21: dove vederla in tv, formazioni e pronostico

L'attesa, finalmente, è finita. L'Italia di Luciano Spalletti, che si presenterà al torneo da campione in carica, debutta ad Euro 2024 con la sfida contro l'Albania, in programma nella serata di oggi, sabato 15 giugno, a Dortmund (fischio d'inizio alle 21). Un match in cui gli azzurri dovranno giocoforza andare alla ricerca dell'intera posta in palio per non mettere in salita il proprio cammino: Donnarumma e compagni, inseriti nel girone B, dovranno infatti poi vedersela con due avversarie di tutto rispetto come Spagna e Croazia. Iniziare con il piede giusto, quindi, diventa fondamentale per non rischiare di mettere a repentaglio il passaggio agli ottavi di finale. Attenzione, tuttavia, agli uomini di Sylvinho, protagonisti di un ottimo percorso nelle qualificazioni e vogliosi di stupire.

Italia-Albania, le scelte di Spalletti

Spalletti, per il debutto contro l'Albania, sembra intenzionato ad affidarsi ad un 4-2-3-1 fluido, che, all'occorrenza, può trasformarsi in un 3-4-2-1. Il riferimento offensivo sarà Scamacca (preferito a Retegui), con Chiesa, Frattesi e Pellegrini chiamati ad agire sulla trequarti. In mezzo al campo Barella dovrebbe essere pronto per scendere in campo dal primo minuto affiancando così Jorginho (in caso di forfait del giocatore dell'Inter, spazio per Cristante). Al centro della difesa possibile maglia da titolare per Calafiori al fianco di Bastoni, con Di Lorenzo e Dimarco sulle corsie esterne. In porta Donnarumma.

Italia-Albania, le scelte di Sylvinho

Sylvinho, per la gara contro l'Italia, dovrebbe affidarsi al 4-3-3, con Asani e Seferi ad affiancare in attacco la stellina del Chelsea Broja. A centrocampo tre conoscenze del calcio italiano: Ramadani (Lecce), Asllani (Inter) e Bajrami (Sassuolo). Tanta Italia anche nel reparto difensivo, dove ci saranno Hysaj (Lazio), Ismajli (Empoli) e Djimsiti (Atalanta) insieme a Mitaj. Tra i pali l'estremo difensore dell'Empoli Berisha.

Italia-Albania, le probabili formazioni

Italia (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. Ct. Spalletti.

Albania (4-3-3): Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami; Asani, Broja, Seferi. Ct. Sylvinho.

Italia-Albania, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Italia-Albania, in programma sabato 15 giugno alle 21 a Dortmund e valevole per la prima giornata del girone B di Euro 2024, sarà trasmessa da Rai e Sky. Sulla Rai il canale di riferimento sarà Rai 1 e la sfida potrà essere seguita in streaming anche su RaiPlay: in questo caso in questo caso basterà accedere dal proprio computer al sito www.raiplay.it oppure scaricare l'app su smartphone, tablet (sia da AppStore che da PlayStore di Google) e, per i possessori di smart Tv, direttamente dal proprio televisore. Su Sky, invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.

Italia-Albania, il pronostico

La prima partita di un grande torneo, si sa, è tradizionalmente imprevedibile. A maggior ragione, poi, quando si parla dell'Italia, nazionale che, negli ultimi anni, ha vissuto sulle montagne russe tra vette altissime (la vittoria agli Europei del 2021) e profondi baratri (le mancate qualificazioni ai Mondiali 2018 e 2022). Ed anche dalla gara contro l'Albania, sinceramente, non sappiamo cosa aspettarci: di fronte, infatti, ci sarà un avversario non certo dei più blasonati, ma comunque in forte crescita negli ultimi anni ed al cui interno militano numerosi elementi che il nostro calcio lo conoscono molto bene. Sulla carta, tuttavia, gli azzurri dovrebbero avere qualcosa in più e per questo (ed anche per questioni di cuore) un vantaggio nel pronostico lo diamo agli uomini di Spalletti.