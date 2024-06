Euro 2024, Italia verso il debutto: la probabile formazione contro l'Albania

L'attesa, finalmente, sta per finire. Sabato 15 giugno, con la partita di Dortmund contro l'Albania, inizierà l'avventura dell'Italia ad Euro 2024. Un torneo al quale gli azzurri, malgrado la mancata partecipazione alle ultime due edizioni dei Mondiali, si presenteranno da campioni in carica: nel 2021, nella finalissima di Wembley, la nostra Nazionale superò infatti ai calci di rigore l'Inghilterra conquistando il secondo titolo continentale della sua storia. Ripetere l'impresa di tre anni fa, oggi, sembra alquanto complicato, ma gli uomini di Luciano Spalletti proveranno comunque a recitare un ruolo da protagonisti nella manifestazione.

Italia, le scelte di Spalletti per l'Albania

Il cammino, per l'Italia, non sarà certo dei più semplici, dato che il sorteggio non è stato affatto benevolo per gli azzurri: Donnarumma e compagni, infatti, dovranno affrontare due big come Spagna e Croazia, ma prima ci sarà da pensare all'Albania, squadra capace di stupire nella fase di qualificazione. Un impegno, quindi, non privo di insidie, al quale la nostra Nazionale si presenterà con qualche punto interrogativo, soprattutto a centrocampo, reparto nel quale Barella e Fagioli, reduci da alcuni acciacchi, non sono al meglio della condizione. Il giocatore dell'Inter, tuttavia, potrebbe essere recuperabile per il debutto ad Euro 2024 andando così eventualmente ad affiancare Jorginho in mezzo al campo nel 3-4-2-1 azzurro (le alternative, al momento, sono l'inserimento di Cristante o l'arretramento di Pellegrini).

Non sembrano esserci invece molti dubbi negli altri reparti: tra i pali toccherà ovviamente a Donnarumma, mentre il terzetto difensivo dovrebbe essere formato da Darmian (favorito su Mancini), Buongiorno e Bastoni. Sulle corsie esterne maglia da titolare per Di Lorenzo e Dimarco, mentre sulla trequarti certo del posto è Chiesa, con Pellegrini in vantaggio su Frattesi e Raspadori per l'altra maglia. Il punto di riferimento offensivo, invece, sarà Scamacca, che pare aver definitivamente staccato Retegui nelle gerarchie di Spalletti.

Italia, la probabile formazione contro l'Albania