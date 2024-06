Euro 2024, alla scoperta dell'Italia: calendario partite, convocati, possibili sorprese e pronostici

Difendere il titolo di tre anni fa, il secondo nella storia azzurra, sarà impresa ardua. L’Italia lo sa, come è consapevole che il girone assegnatole è tutto fuorché una passeggiata di salute verso la fase ad eliminazione diretta. Anche perché rispetto ad Euro 2021 alcune certezze sono venute meno (basterebbe citare la coppia Chellini-Bonucci) ed i maligni sostengono che il bonus fortuna nella competizione è stato adeguatamente sfruttato in Inghilterra. Eppure, alla luce di quanto accaduto proprio oltremanica tre anni fa, dare sfavoriti gli azzurri è esercizio rischioso, nonostante le condizioni sembrino ben diverse. Per calarsi al meglio nel clima Euro 2024 ci sarà innanzitutto la sfida di Dortmund del 15 sera contro l’Albania, squadra che sembra un gradino più in basso rispetto alle altre squadre del girone e per questo appuntamento da non fallire (anche sotto il profilo mentale, oltre che per la logica della classifica). Quindi, i due confronti chiave con Spagna – a Gelsenkirchen il 20 sera – e con la Croazia, il 24 giugno alla RedBull Arena di Lipsia.

La storia

Il titolo continentale vinto oltremanica nell’estate di tre anni ha interrotto un prolungato digiuno, che si protratto per quasi vent’anni partendo dallo storico titolo iridato vinto in Germania nel 2006 dalla squadra di Marcello Lippi. Le successive quattro edizioni della Coppa del Mondo sono state un condensato di delusioni, con due eliminazioni al primo turno e due sanguinose uscite di scena alle qualificazioni (contro Svezia e Macedonia del Nord). Più convincenti i feedback nelle kermesse continentali del nuovo millennio, con due argenti (nel 2000, sconfitta in finale contro la Francia ai supplementari e nel 2012 contro la Spagna), due k.o. ai rigori con gli iberici nel 2008 e con la Germania nel 2016, fino alla vittoria ad Euro 2021. Nel conto da inserire anche i due bronzi consecutivi nelle due ultime edizioni della Nations League.

Come si è qualificata

Il volo per la Germania è stato preso dagli azzurri grazie ala seconda posizione nel Girone C di qualificazione, concluso dopo un avvicendamento in corsa sulla panchina. Disco rosso in entrambi i match contro l’Inghilterra (1-2 a Napoli, 1-3 al Wembley Stadium) che ha terminato al primo posto la Pool, doppia vittoria senza subire gol contro Malta e le provvidenziali vittorie casalinghe contro Ucraina e Macedonia del Nord (con cui è maturato un pari nelle due gare di ritorno) per il secondo posto finale buono per inserirsi nella griglia di partenza della competizione e difendere così il titolo vinto nel 2021.

L’allenatore

Ha da pochissimo festeggiato i trentanni di attività come tecnico, in una carriera nei “pro” iniziata ad aprile ‘94 con la promozione da allenatore delle giovanili dell’Empoli a timoniere della prima squadra in C1 (che ha poi salvato ai play-out). Il suo percorso in panchina ha contemplato un quadriennio in Russia (due scudetti e due secondi posti con lo Zenit San Pietroburgo, al quale ha fatto mettere in bacheca anche una coppa nazionale ed una supercoppa), ma soprattutto una costante presenza nella massima serie italiana, con la doppietta in Coppa Italia tra il 2006 ed il 2008 firmata da timoniere della Roma. L’ultimo anno alla guida di un club è stato memorabile, con lo scudetto riportato a Napoli in virtù di una cavalcata strepitosa che gli ha permesso tra l’altro di aggiudicarsi la prestigiosa “Panchina d’Oro” e l’Oscar del Calcio dell’AIC. Dopo l’esperienza napoletana si ferma, ma è una pausa di riflessione che dura poco in quanto dopo ferragosto viene nominato ct azzurro al posto del dimissionario Roberto Mancini, completando il percorso che ha condotto l’Italia ad Euro 2024.

Le stelle

Spesso finito nell’occhio del ciclone, Gigio Donnarumma è riuscito più volte a reperire le risorse e le motivazioni giuste per ben figurare con la maglia della Nazionale. E dalle sue parate dipenderanno sicuramente i destini degli azzurri ad Euro 2024, dopo il premio come Mvp della scorsa edizione: a lui il compito di elevarsi a vero punto di forza della formazione del ct Spalletti. Ci attende molto da Dimarco, reduce da una stagione di grande spessore all’Inter, sebbene Cambiaso in maglia Juve abbia dimostrato di essere una validissima alternativa. In mezzo, il centrocampo sarà orfano di Verratti ma avrà la certezza Barella mentre là davanti ad uno Scamacca cresciuto in maniera esponenziale – ha chiuso la stagione con 19 reti ed 8 assist – si chiederà di far fare gli straordinari al suo momento magico, magari con la collaborazione di Chiesa pronto a supportarlo sulla trequarti. Occhio ai possibili exploit: Acerbi viene dato in fgran forma, Jorginho vuole riscattare un anno di impiego part-time all'Arsenal e Pellegrini dopo l’arrivo di De Rossi ha chiuso in crescendo l’anno alla Roma.

I convocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Guglielmo Vicario (Tottenham), Alex Meret (Napoli).

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Matteo Darmian (Inter), Alessandro Buongiorno (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Riccardo Calafiori (Bologna), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Raoul Bellanova (Torino), Federico Dimarco (Inter), Andrea Cambiaso (Juventus), Federico Gatti (Juventus).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Davide Frattesi (Inter), Bryan Cristante (Roma), Lorenzo Pellegrini (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Jorginho (Arsenal), Michael Folorunsho (Verona).

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio), Stephan El Shaarawy (Roma).