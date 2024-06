Euro 2024, come giocherà l'Italia: la probabile formazione

Ha preso ufficialmente forma il gruppo azzurro che prenderà parte ad Euro 2024, in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania. Il ct Luciano Spalleti, nella giornata di giovedì 6 giugno, ha infatti reso nota la lista dei 26 convocati per il torneo provvedendo agli ultimi tagli: a casa torneranno il portiere della Lazio Ivan Provedel, il centrocampista del Torino Samuele Ricci e l'attaccante del Bologna Riccardo Orsolini. Nei giorni scorsi, invece, avevano dovuto alzare bandiera bianca per infortunio i difensori Francesco Acerbi e Giorgio Scalvini: al loro posto chiamato Federico Gatti.

Le soluzioni di Spalletti per Euro 2024

Decisi gli uomini da portare con sé in Germania, Spalletti dovrà adesso valutare su quale sistema di gioco e su quali calciatori puntare. Le soluzioni più probabili, per quanto riguarda il modulo, sembrano essenzialmente due: il 4-3-3 e il 4-2-3-1. Nessun dubbio sul portiere, con Donnarumma che sarà il titolare e Vicario e Meret a ricoprire rispettivamente il ruolo di secondo e terzo. Perno della difesa sarà invece Bastoni, con il giocatore dell'Inter che sarà affiancato da uno tra Buongiorno (favorito), Mancini e Calafiori. Sulle corsie esterne pressoché sicuri di un posto Di Lorenzo (preferito a Darmian) e Dimarco.

Le chiavi del centrocampo saranno affidate a Jorginho, che, in caso di 4-3-3, dovrebbe essere affiancato da Barella (le cui condizioni fisiche sono però da valutare in vista del debutto contro l'Albania, previsto per il 15 giugno) e Pellegrini. Quest'ultimo, in caso di 4-2-3-1, potrebbe anche essere alzato sulla linea dei trequartisti, come già avvenuto nell'amichevole del Dall'Ara contro la Turchia. Cristante e Frattesi le prime alternative, mentre Fagioli e Folorunsho partono più indietro nelle gerarchie. In attacco l'unico certo del posto pare essere Chiesa, che sarà uno dei due esterni sia in caso di 4-3-3 che di 4-2-3-1. L'altra corsia laterale sarà invece contesa da Raspadori, Zaccagni ed El Shaarawy, mentre per il ruolo di prima punta Scamacca parte in vantaggio su Retegui.

Non manca, però, l'ipotesi della difesa a tre, provata da Spalletti nelle amichevoli contro Venezuela ed Ecuador: in questo caso il terzetto arretrato sarebbe formato da Darmian (o Mancini), Buongiorno e Bastoni, con Di Lorenzo e Dimarco avanzati sulla linea di centrocampo.

Italia, la probabile formazione per Euro 2024

Queste, nel dettaglio le tre possibili soluzioni di Spalletti per Euro 2024: