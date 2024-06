Euro 2024, Italia agli ottavi se: tutte le combinazioni

Un ko, quello subìto con la Spagna, che ridimensiona le ambizioni azzurre. E che, adesso, costringerà l'Italia a non sbagliare nell'ultima partita del girone con la Croazia. La formazione di Spalletti, con i suoi tre punti, occupa infatti la seconda posizione nel gruppo B, ma gli uomini di Dalic, attualmente terzi insieme all'Albania ad uno, potrebbero operare il sorpasso in caso di vittoria nella sfida di Lipsia. Già agli ottavi, invece, le Furie Rosse, primi a punteggio pieno.

Italia agli ottavi di finale, le combinazioni

Partiamo dalle certezze: in caso di vittoria o di pareggio contro la Croazia, l'Italia accederebbe agli ottavi di finale da seconda del girone. Ricordiamo, infatti, che in caso di arrivo a pari punti vige la regola dello scontro diretto: gli azzurri, quindi, non possono ormai più scavalcare la Spagna neanche in caso di ko delle Furie Rosse e sarebbero davanti all'Albania in un eventuale arrivo a braccetto a quota 4. Nel caso in cui la nostra Nazionale dovesse perdere con la Croazia, si aprirebbero invece due scenari: se l'Albania non dovesse vincere contro la Spagna la formazione di Spalletti chiuderebbe terza e dovrebbe aspettare l'esito finale degli altri gironi per conoscere il proprio destino (ricordiamo che accedono agli ottavi anche le quattro migliori terze classificate dei sei gruppi), mentre se gli albanesi dovessero battere le Furie Rosse l'Italia finirebbe quarta e, di conseguenza, sarebbe eliminata.

I criteri per stabilire la classifica delle migliori terze

Questi i criteri per stabilire la classifica delle migliori terze:

1) maggior numero di punti ottenuti nella fase a gironi;

2) miglior differenza reti nella fase a gironi;

3) maggior numero di reti segnate nella fase a gironi;

4) maggior numero di vittorie nella fase a gironi;

5) migliore condotta fair play del girone (ogni ammonizione: un punto; ogni espulsione per doppia ammonizione o espulsione diretta: tre punti);

6) migliore posizione nella classifica generale delle qualificazioni europee (o sorteggio se coinvolta la Germania).