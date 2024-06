Euro 2024, Italia-Spagna oggi alle 21: dove vederla in tv, formazioni e pronostico

L'esordio, seppur con qualche brivido, è stato positivo, con gli uomini di Spalletti capaci di battere in rimonta a Dortmund l'Albania, ma adesso, per l'Italia, arriva il primo vero test probante. Gli azzurri, nella serata di oggi, giovedì 20 giugno (fischio d'inizio alle 21), affronteranno infatti a Gelsenkirchen nella seconda giornata del girone B la Spagna di De La Fuente, una delle formazioni maggiormente accreditate per la vittoria finale del torneo. Le Furie Rosse hanno fatto subito la voce grossa nella sfida contro la malcapitata Croazia, travolta con un secco 3-0, mostrando tutte le loro enormi potenzialità: per la nostra Nazionale servirà quindi una partita praticamente perfetta per cercare di conquistare un risultato positivo e blindare così la qualificazione agli ottavi di finale.

Italia-Spagna, le scelte di Spalletti

Spalletti, per la gara contro la Spagna, potrebbe confermare gli stessi undici visti all'opera contro l'Albania. Modulo di partenza sarà quindi ancora il 4-2-3-1, con Chiesa, Frattesi e Pellegrini chiamati a supportare in attacco Scamacca, nuovamente preferito a Retegui. In mezzo al campo Jorginho e Barella, mentre la coppia centrale di difesa sarà formata da Bastoni e Calafiori, con Di Lorenzo e Dimarco sulle corsie esterne. L'unica alternativa potrebbe essere rappresentata dall'inserimento di Cristante, che prenderebbe eventualmente il posto di uno tra Frattesi e Pellegrini.

Italia-Spagna, le scelte di De La Fuente

Stessa formazione dell'esordio anche per De La Fuente, che punterà nuovamente sul 4-3-3. Al centro dell'attacco ci sarà spazio per Morata, con il giovanissimo Yamal e Nico Williams (preferito a Ferran Torres e Dani Olmo) ai suoi lati. A centrocampo Rodri in cabina di regia, con Fabian Ruiz e Pedri ad agire da mezzali. In difesa Le Normand e Nacho a formare la coppia centrale, con Cucurella e Carvajal terzini.

Italia-Spagna, le probabili formazioni

Italia (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. All. Spalletti

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Yamal, Morata, Nico Williams. All. De La Fuente

Italia-Spagna, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Italia-Spagna, in programma giovedì 20 giugno alle 21 a Gelsenkirchen e valevole per la seconda giornata del girone B di Euro 2024, sarà trasmessa da Rai e Sky. Sulla Rai il canale di riferimento sarà Rai 1 e la sfida potrà essere seguita in streaming anche su RaiPlay: in questo caso in questo caso basterà accedere dal proprio computer al sito www.raiplay.it oppure scaricare l'app su smartphone, tablet (sia da AppStore che da PlayStore di Google) e, per i possessori di smart Tv, direttamente dal proprio televisore. Su Sky, invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.

Italia-Spagna, il pronostico

Una sfida, quella tra Italia e Spagna, che si preannuncia, come da tradizione, quanto mai combattuta. Gli azzurri, nella prima gara del torneo contro l'Albania, hanno destato buone impressioni, ma ancor meglio hanno fatto le Furie Rosse, capaci di travolgere un'ottima squadra come la Croazia. Gli iberici, individualmente, hanno qualcosa in più degli uomini di Spalletti e non possono quindi che partire con i favori del pronostico, anche se un pari, forse, potrebbe lasciare soddisfatte entrambe le formazioni.