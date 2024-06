Euro 2024, Italia all'esame Spagna: la probabile formazione azzurra

Dopo l'esordio vincente con l'Albania che ha permesso alla nostra Nazionale di iniziare Euro 2024 con il sorriso, per l'Italia è già tempo di pensare alla Spagna. Mancano infatti poco più di 48 ore alla delicata sfida con le Furie Rosse (fischio d'inizio giovedì 20 giugno alle 21 a Gelsenkirchen), che, in palio, metterà il primo posto nel girone B. Anche gli uomini di De La Fuente, così come quelli di Luciano Spalletti, hanno infatti raccolto una vittoria al debutto strapazzando con un secco 3-0 la Croazia. Conquistare un risultato positivo, inoltre, darebbe pressoché la certezza all'Italia di accedere agli ottavi di finale.

Italia, le scelte di Spalletti per la Spagna

Spalletti, già dalla giornata di lunedì, ha iniziato a lavorare sulla formazione che dovrà affrontare la Spagna, avversario ricco di qualità in tutti i reparti. Le prime indicazioni sembrano suggerire che il ct non voglia stravolgere la formazione vittoriosa all'esordio, anzi: probabile, infatti, che possano essere confermati quasi tutti gli undici visti in campo dal primo minuto contro l'Albania. Un possibile cambio potrebbe essere rappresentato dall'inserimento di Cristante, che garantirebbe maggior fisicità e solidità al centrocampo azzurro: a lasciargli il posto, in questo caso, sarebbe verosimilmente uno tra Pellegrini e Frattesi.

Per il resto non dovrebbero esserci cambiamenti, con Calafiori confermato al centro della difesa al fianco di Bastoni e Dimarco ancora sull'out di sinistra malgrado il grossolano errore commesso in avvio di partita contro l'Albania. Conferme scontate anche per Di Lorenzo, Barella, Jorginho e Chiesa, mentre a guidare l'attacco ci sarà ancora Scamacca, nuovamente preferito a Retegui e Raspadori.

Italia, la probabile formazione contro la Spagna