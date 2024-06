Italia, chi sostituirà Calafiori con la Svizzera

Con tanta sofferenza, ma l'Italia ha staccato il pass per gli ottavi di finale di Euro 2024. Decisiva la perla di Zaccagni al 98' del match contro la Croazia, con l'esterno della Lazio che, in extremis, ha pescato il jolly con un perfetto destro a giro su cui nulla ha potuto Livakovic. Un gioiello che ha permesso agli azzurri di staccare il pass per il turno successivo, dove dovranno adesso vedersela con la Svizzera di Yakin, che ha chiuso in seconda posizione il girone A. Una sfida, quella contro gli elvetici, in cui Luciano Spalletti dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini migliori: Riccardo Calafiori. Il difensore del Bologna, già diffidato, è stato infatti ammonito nel corso della gara con i croati e sarà quindi fermato dal giudice sportivo per una giornata. La sua indisponibilità aprirà un buco nella difesa della nostra Nazionale, con il ct chiamato a trovare nuove soluzioni.

I possibili sostituti di Calafiori

Spalletti, per il match con la Svizzera, potrebbe riproporre la difesa a tre vista con la Croazia. E per sostituire Calafiori i nomi attualmente in ballo sembrano due: Alessandro Buongiorno e Riccardo Mancini. A partire in vantaggio è il giocatore del Torino, che alla vigilia del torneo sembrava potesse addirittura avere un posto da titolare nell'Italia impegnata ad Euro 2024, prima che il commissario tecnico decidesse di puntare con forza su Calafiori. Mancini, invece, pare convincere meno, anche per via della sua minor attitudine nell'impostare dal basso, caratteristica tenuta molto in considerazione da Spalletti.

L'altro centrale a disposizione è Federico Gatti, convocato in extremis in seguito ai problemi fisici di Acerbi. Il giocatore della Juventus, tuttavia, risulta indietro nelle gerarchie del ct e difficilmente, almeno dall'inizio, sarà della partita contro la Svizzera.