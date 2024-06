Lo strano caso di Yamal: a Euro 2024 non può giocare dopo le 23

Tra le stelle di Euro 2024 c'è senza dubbio Lamine Yamal, il più giovane esordiente nella competizione continentale con 16 anni e 337 giorni. Ma oltre alle giocate che stanno trascinando la Spagna, l'attaccante del Barcellona ha attirato l'attenzione anche per una curiosità: non può essere sul campo di gioco dopo le ore 23.

Euro 2024, perché Lamine Yamal non può giocare dopo le 23

Il motivo è da rintracciare nella legge sul lavoro minorile in vigore in Germania, il Paese in cui si sta svolgendo il torneo. La normativa tedesca, come spiegato dalla Bild, è molto chiara: il lavoro è vietato dopo le ore 20 ai ragazzi con età inferiore ai 18 anni, quindi come Yamal, ad eccezione degli atleti, per cui vi è una proroga fino alle ore 23. Ma non finisce qui: entro questo orario il giovane calciatore non solo deve trovarsi fuori dal rettangolo di gioco, ma deve anche aver terminato tutte le altre attività legate al suo lavoro da calciatore, come la doccia o le interviste post-partita.

Per questo nel match disputato contro l'Italia e iniziato alle ore 21, Yamal è stato sostituito al minuto 70, alle 22.30 circa, così da avere circa mezz'ora per terminare i suoi impegni. Cambio che non era stato necessario nella partita d'esordio tra Spagna e Croazia, iniziata alle ore 18. Se la gara con l'Albania, in programma alle 21, non è decisiva per le furie rosse di Luis Enrique, che quindi potrebbe decidere di risparmiarlo, il problema potrebbe ripresentarsi negli ottavi di finale, previsti per il 30 giugno, sempre alle ore 21. Non è da escludere che la federcaclio spagnola chieda una deroga al governo tedesco, almeno per le fasi finali dell'Europeo. Se questo non dovesse accadere e la Spagna decidesse di schierare Yamal dopo le 23, il provvedimento sarebbe soltanto pecuniario e non dovrebbe coinvolgere il calciatore con eventuali squalifiche. Quindi, in caso di "sforamento" la nazionale spagnola dovrà pagare una multa da 30mila euro.