Chi è Nico Williams, l'esterno della Spagna che ha fatto impazzire Di Lorenzo

Chissà se Giovanni Di Lorenzo, questa notte, è riuscito a dormire. E se lo avrà fatto, probabilmente sarà stato tormentato dagli incubi. Sì, perché nella serata di ieri, nella disfatta azzurra contro la Spagna, il terzino del Napoli ha vissuto novanta minuti in apnea. A metterlo in costante difficoltà, fin dal primo minuto, è stato il guizzante Nico Williams, che, non a caso, è stato poi eletto Mvp del match. Un duello impari quello tra l'italiano e lo spagnolo, nel quale l'esterno delle Furie Rosse ha a tratti persino umiliato il malcapitato giocatore di Spalletti.

La carriera

Eppure, Nico Williams, non è poi così noto al grande pubblico. Anche perché, così come altri suoi compagni delle Furie Rosse, è un giovanissimo: neanche ventidue anni, che compirà solamente il prossimo 12 luglio. Insomma, un talento precoce, uno dei tanti prodotti dalla scuola iberica. E Nico Williams, nato a Pamplona da genitori ghanesi (il fratello Inaki, infatti, ha scelto di indossare i colori del Ghana), proprio in Spagna si è messo in luce nelle ultime stagioni. Cresciuto nelle giovanili dell'Athletic Bilbao, ha fatto il proprio debutto in prima squadra il 28 aprile 2021 in occasione del match contro il Real Valladolid e, a partire dalla stagione seguente, ha trovato continuità di impiego, raccogliendo complessivamente 122 presenze arricchite da 26 reti. E ben presto, inevitabilmente, è finito nel giro della Nazionale, con la quale ha debuttato nella partita di Nations League contro la Svizzera del 24 settembre 2022 trovando la prima rete due mesi più tardi nel corso dell'amichevole contro la Giordania.

Le caratteristiche tecniche

Per quanto riguarda le sue caratteristiche, beh, sono emerse in maniera piuttosto chiara nella sfida con l'Italia: grande velocità, rapidità palla a piede e un'abilità disarmante nell'avere la meglio negli uno contro uno con gli avversari. Doti che hanno stregato il ct spagnolo De La Fuente, che, in questi campionati europei, gli ha dato fin da subito fiducia preferendolo ad elementi di spessore come Ferran Torres, Oyarzabal, Dani Olmo e Ayoze Perez. Una fiducia che Nico Williams, in questo inizio di torneo, sta ripagando alla grande.