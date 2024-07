Euro 2024, Olanda-Inghilterra 1-2: Watkins all'ultimo respiro, Tre Leoni in finale

All'ultimo respiro. L'Inghilterra, con un gol di Watkins al 90', batte in rimonta l'Olanda per 1-2 e stacca il pass per la finale di Euro 2024, dove domenica 14 luglio, a Berlino, sfiderà la Spagna di De La Fuente, che nella serata di ieri aveva avuto la meglio sulla Francia. Un successo, per i Tre Leoni, arrivato al termine di una gara equilibrata, con gli orange che erano passati per primi in vantaggio grazie alla rete di Xavi Simons.

Olanda-Inghilterra 1-2: cronaca, video gol e highlights

L'Olanda parte forte e dopo appena sette minuti sblocca il risultato con Xavi Simons, il cui violento destro dal limite non lascia scampo a Pickford (video). L'Inghilterra prova a rispondere al 13' con la conclusione da fuori di Kane, sulla quale si fa trovare pronto alla respinta Verbruggen. Il centravanti inglese, due minuti più tardi, viene toccato da Dumfries in area di rigore ed il direttore di gara, dopo un consulto al Var, concede il penalty: dal dischetto lo stesso Kane non sbaglia (video). Il gol galvanizza gli uomini di Southgate e al 23' Foden va ad un passo dal gol del sorpasso, con Dumfries che salva i suoi con un salvataggio sulla linea di porta. E proprio Dumfries, al 30', va vicino alla rete del nuovo vantaggio orange, con il suo colpo di testa che si stampa sulla traversa. Il primo tempo, giocato ad alta intensità, vive di rapidi capovolgimenti di fronte ed un legno, due minuti più tardi, lo colpisce anche l'Inghilterra con il sinistro dal limite di Foden.

Nella ripresa i ritmi sono decisamente più bassi e la prima occasione arriva soltanto al 65', con Pickford bravo a farsi trovare pronto sul tocco ravvicinato di Van Dijk. L'Inghilterra, che fatica a trovare spazi nella compatta retroguardia avversaria, troverebbe il guizzo del vantaggio all'80' con Foden, ma la rete viene annullata per una posizione irregolare nell'azione di Walker. Ci prova poi all'87' Palmer, ma il suo sinistro termina ampiamente a lato. Quando tutto lascia presagire ai supplementari, però, Watkins, subentrato a Kane, trova al 90' un perfetto diagonale che non lascia scampo a Verbruggen (video). Un gol che, per i Tre Leoni, vale la finale (qui tutti gli highlights della partita).

Olanda-Inghilterra 1-2, il tabellino

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries (92' Brobbey=), De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Xavi Simons (92' Zirkzee), Reijnders; Malen (46' Weghorst), Depay (35' Veerman), Gakpo. A disposizione: Bijlow, Flekken, Geertruida, De Ligt, Wijnaldum. Frimpong, Van de Ven, Blind, Maatsen, Bergwijn, Gravenberch. Ct. Koeman

Inghilterra (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi; Saka (92' Konsa), Rice, Mainoo (92' Gallagher), Trippier (46' Shaw); Foden (80' Palmer), Bellingham; Kane (80' Watkins). A disposizione: Ramsdale, Henderson, Alexander-Arnold, Dunk, Toney, Gordon, Bowen, Eze, Gomez, Wharton. Ct. Southgate

Arbitro: Felix Zwayer (Germania)

Reti: 7' Xavi Simons, 18' rig. Kane

Note: angoli 3-0, ammoniti Dumfries, Bellingham, Saka, Van Dijk e Xavi Simons, recupero 3'