Dove vedere Olanda-Inghilterra in tv e streaming: le probabili formazioni

Sarà Olanda-Inghilterra la seconda semifinale di Euro 2024. Gli orange, nei quarti, hanno battuto in rimonta per 2-1 la Turchia, mentre i Tre Leoni, nel turno precedente, hanno superato ai calci di rigore la Svizzera dopo l'1-1 di tempi regolamentari e supplementari. Ad ospitare il match, mercoledì 10 luglio alle 21, sarà il Westfalenstadion di Dortmund. La vincente, nella finale di Berlino del 14 luglio, affronterà poi chi avrà la meglio tra Spagna e Francia.

Olanda-Inghilterra, le scelte di Koeman

Koeman, per la semifinale contro l'Inghilterra, si affiderà al 4-3-3, con Depay e Gapko certi di un posto in attacco. A contendersi l'altra maglia Bergwijn, Weghorst e Malen. A centrocampo confermati Schouten, Reijnders e Xavi Simons, mentre la linea difensiva sarà formata da Dumfries, De Vrij, Van Djik e Aké. Tra i pali Verbruggen.

Olanda-Inghilterra, le scelte di Southgate

Dubbio modulo per Southgate, che potrebbe confermare il 3-4-2-1 visto contro la Svizzera o tornare al 4-2-3-1. Al momento la prima opzione sembra quella più probabile ed in questo caso Bellingham e Foden agirebbero alle spalle di Kane, con Saka, Mainoo, Rice ed uno tra Trippier e Shaw a formare la linea di centrocampo. In difesa, insieme a Walker e Stones, ci sarebbe invece Konsa.

Olanda-Inghilterra, le probabili formazioni

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Reijnders, Schouten, Xavi Simons; Depay, Weghorst, Gakpo. All. Koeman.

Inghilterra (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Konsa; Saka, Mainoo, Rice, Shaw; Bellingham, Foden; Kane. All.: Southgate.

Olanda-Inghilterra, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Olanda-Inghilterra, seconda semifinale di Euro 2024 ed in programma mercoledì 10 luglio alle 21 a Dortmund, sarà trasmessa da Rai e Sky. Sulla Rai il canale di riferimento sarà Rai 1 e la sfida potrà essere seguita in streaming anche su RaiPlay: in questo caso in questo caso basterà accedere dal proprio computer al sito www.raiplay.it oppure scaricare l'app su smartphone, tablet (sia da AppStore che da PlayStore di Google) e, per i possessori di smart Tv, direttamente dal proprio televisore. Su Sky, invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.