Euro 2024, alla scoperta del Portogallo: calendario partite, convocati, possibili sorprese e pronostici

Maturo, apparentemente senza punti deboli, completo in ogni reparto e con la possibilità di cambiare pelle senza far abbassare la lancetta del talento. Il Portogallo è una delle formazioni che, scoprendo le sue carte sul tavolo, può davvero avere un punto talmente alto da essere inserito nella ristretta cerchia delle candidate a salire sul gradino più alto del podio. Da verificare come una squadra che per proprietà di palleggio e tecnica non ha nulla da invidiare ad alcuna avversaria, si comporterà al cospetto di realtà aggressive, organizzate e superiori per dinamismo e doti atletiche. Di certo, la composizione del gruppo in cui è stato ricompreso – esattamente come accaduto per quello affrontato nelle qualificazioni ad Euro 2024 – non ammette repliche: i lusitani devono puntare al primo posto. Cominceranno la sera del 18 a Lipsia contro la Repubblica Ceca, poi trasferimento a Dortmund il 22 per incrociare la Turchia e quindi chiusura il 26 ad Amburgo contro la Georgia. Gare che, esprimendo a fondo il potenziale, sembrano ampiamente alla portata.

La storia

La lunga attesa di un Portogallo protagonista agli Europei come accaduto nel 1984 (fuori all’ultimo minuto dei supplementari contro la Francia, condannato da un gol di Platini) è stata ricompensata dai risultati ottenuti negli ultimi venticinque anni. A Seleção das Quinas ha sempre rivestito un ruolo di primo piano dal ‘96 in avanti, con la vittoria del 2016 (in finale contro i padroni di casa della Francia), l’amarissimo secondo posto del 2004 nell’edizione organizzata in casa e vinta dalla Grecia, e le due semifinali perse contro chi poi riuscì ad issarsi sul tetto d’Europa, nel 2000 (sconfitta all’overtime per mano della Francia dopo essere passato in vantaggio) e nel 2012 con l’eliminazione giunta alla lotteria dei rigori contro la Spagna. Più claudicante l’andatura ad Euro 2021, con il passaggio alla fase ad eliminazione diretta arrivato come migliore terza ed il k.o. di misura incassato agli ottavi di finale contro il Belgio.

Come si è qualificata

Dieci vittorie su altrettanti incontri, nove clean sheet (uniche due reti subite nella sfida casalinga contro la Slovacchia seconda classificata) e la bellezza di 36 reti realizzate, dieci delle quali portano la firma di Cristiano Ronaldo. Un vero uragano quello che si abbattuto sul Gruppo J delle qualificazioni ad Euro 2024, sebbene i detrattori si siano subito affrettati a precisare la disparità delle forze in campo. Troppo superiore la nazionale lusitana, e forse non si è poi così distanti dalla verità, ma vincere così senza alcun tipo di incertezza è comunque un segnale di forza. Il Lussemburgo seppellito con quindici reti, otto alla Bosnia, sei al Liechtenstein: l’urto è stato solo parzialmente retto dall’Islanda – battuta 2-0 e 1-0 – e dalla Slovacchia, sconfitta a domicilio di misura e 3-2 al “Do Dragão” di Porto.

L’allenatore

Spagnolo di nascita, britannico di adozione – ha una moglie scozzese – con un prolungato trascorso in Belgio. La caratteristica di Roberto Martínez è quella di mettere profonde radici nei posti dove il suo lavoro lo porta, con particolare rifermento al Regno Unito dove tra Inghilterra, Scozia e Galles ha collezionato oltre 360 gettoni da giocatore, per poi prolungare la sua presenza oltremanica allenando prima lo Swansea – portato dalla C alla serie cadetta – e quindi in Premier League il Wigan e l’Everton. Il salto di qualità arriva con l’incarico di ct del Belgio, con cui è salito sul gradino più basso del podio ai Mondiali 2018 ed è uscito ai quarti contro l’Italia nell’ultima edizione degli Europei. Il divorzio è arrivato dopo il flop di Qatar 2022, torneo concluso prematuramente con l’eliminazione nelle fase a gironi: si dimette a dicembre, ma un mese dopo torna in sella prendendo le redini dei lusitani dalle mani dell’esonerato Fernando Santos.

Le stelle

Il codice alfanumerico CR7 come passpartout – 39 anni ed oltre 900 reti in gare ufficiali – ma anche l’imbarazzo della scelta nel disegnare una squadra straripante per talento. Là davanti sulla sinistra potrebbero agire sia Leão che un Diogo Jota a segno quest’anno 15 volte con Liverpool, dalla parte opposta la solidità di Bernardo Silva e sulla trequarti Bruno Fernendes con João Félix del Barça come potenziale back-up, senza dimenticare quel Ramos il quale, comunque, i suoi 14 gol col Paris Saint Germain in stagione li ha garantiti. Nel cuore della mediana i metronomi Palinha e Vitinha, due esterni da scegliere tra Cancelo, Dalot, Semedo e Nuno Mendes, Ruben Dias del City a guidare la difesa….forse solo ai tempi di Figo e Deco il Portogallo si è ritrovato a gestire una tale abbondanza di qualità. Che da sola non basta, ma potrebbe davvero far decollare i lusitani e trasformarli in una squadra – se non la squadra – con cui sarà molto complicato fare i conti.

I convocati

Portieri: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Patricio (Roma).

Difensori: António Silva (Benfica), Danilo (PSG), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inácio (Sporting), João Cancelo (Barcellona), Nelson Semedo (Wolverhampton), Nuno Mendes (PSG), Pepe (FC Porto), Ruben Dias (Manchester City).

Centrocampisti: Bruno Fernandes (Manchester United), João Neves (Benfica), João Palhinha (Fulham), Otávio (Al Nassr), Rúben Neves (Al Hilal), Vitinha (PSG), Bernardo Silva (Manchester City).

Attaccanti: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Diogo Jota (Liverpool), Francisco Conceição (Porto), Gonçalo Ramos (PSG), João Félix (Barcellona), Pedro Neto (Wolverhampton), Rafael Leão (Milan).