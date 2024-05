Euro 2024, gli esclusi "eccellenti" e le chiamate discutibili di Spalletti

È ormai iniziato il conto alla rovescia verso Euro 2024. Al via del torneo, infatti, mancano soltanto una ventina di giorni e le nazionali partecipanti, gradualmente, stanno iniziando a rendere note le liste di convocati e preconvocati. Tra queste anche l'Italia, che si presenterà ai nastri di partenza da campione in carica: il commissario tecnico Luciano Spalletti, nella giornata di giovedì 23 maggio, ha infatti reso noti i 30 calciatori convocati per il raduno di Coverciano, fissato per il 31 maggio.

Preconvocati Italia Euro 2024, gli esclusi e le chiamate discutibili

Tra gli esclusi spicca il nome di Ciro Immobile, che nel corso degli ultimi anni è stato a lungo il punto di riferimento dell'attacco azzurro. Un'assenza, quella del centravanti della Lazio, comunque nell'aria: Immobile, infatti, è reduce da una stagione tutt'altro che esaltante, con appena sette reti segnate in campionato. E la sua mancata convocazione, quindi, può stupire fino a un certo punto, anche se, va detto, al suo posto sono stati chiamati giocatori (come Retegui e Raspadori) che non hanno fatto poi tanto meglio, almeno in termini realizzativi. Fuori, per quanto riguarda il reparto offensivo, anche Lorenzo Lucca, Matteo Politano e Moise Kean, con quest'ultimo che, nel corso dell'ultima annata, ha fatto veramente troppo poco per meritarsi una chiamata.

A fare rumore, a centrocampo, è invece soprattutto la mancata convocazione di Manuel Locatelli, giocatore che ha praticamente sempre giocato da titolare alla Juventus. Una scelta che può anche starci, dato che l'ex Sassuolo ha più volte manifestato qualche limite, ma che mal si concilia con la contemporanea chiamata di Nicolò Fagioli, appena rientrato dalla squalifica per scommesse illecite. Al di là di un significato morale (non certo positivo far passare il messaggio che tutto viene subito perdonato, soprattutto quando si parla di nazionale), lascia perplessi la decisione di convocare un giocatore che è praticamente un anno che non vede campo: davvero non c'erano elementi più meritevoli di una chance? Ci vengono in mente, ad esempio, i nomi di Giacomo Bonaventura, giocatore non più giovanissimo, certo, ma dal sicuro affidamento, e di Matteo Pessina, profilo in grado di garantire anche una certa pericolosità offensiva.

In difesa, invece, la sorpresa più grande è l'esclusione di Federico Gatti, ormai titolarissimo alla Juventus. Ma che il bianconero potesse essere escluso era da tempo ipotesi così non remota, così come era già chiaro da tempo che non sarebbe arrivata alcuna chiamata per Davide Calabria, mai finito nelle grazie di Spalletti. A guadagnarsi un posto in extremis, invece, Riccardo Calafiori, di cui è stato giustamente premiato l'elevato rendimento tenuto in stagione con la maglia del Bologna.

Infine la questione portieri. Qui, probabilmente, una chiamata l'avrebbe meritata Marco Carnesecchi, estremo difensore dell'Atalanta autore di una crescita esponenziale nelle ultime stagioni. Ma il suo momento, siamo sicuri, arriverà presto.