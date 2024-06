Euro 2024, alla scoperta della Repubblica Ceca: calendario partite, convocati, possibili sorprese e pronostici

Solida, con un storico nella competizione fatto di prestazioni ragguardevoli e nel complesso senza grossi punti deboli. Forse la forza della Repubblica Ceca risiede proprio nel suo incedere “a fari spenti”, teoricamente mai indicata nemmeno nell’elenco dei potenziali “underdog”, eppure in grado di dare fastidio. Proverà a farlo anche in questa edizione, un po’ travagliata visto il divorzio dal tecnico Jaroslav Šilhavý maturato lo scorso novembre, che ha lasciato la panchina a Hašek il quale nel 2024 si è presentato piegando in amichevole 2-1 Norvegia, Armenia e Macedonia del Nord e seppellendo 7-1 Malta. Girone impegnativo, perché nella Pool F c’è il favorito Portogallo (che i cechi incontreranno all’esordio, a Lipsia la sera del 18) la Georgia che sulla carta dovrebbe recitare il ruolo di comprimaria (l’incrocio è previsto ad Amburgo il 22 giugno) e quindi il match probabilmente decisivo conl’ostica Turchia, in programma sempre al Volksparkstadion la sera del 26.

La storia

Nata all’inizio degli anni ‘90, la Repubblica Ceca ha cominciato col botto la sua avventura nelle competizioni internazionali, sfiorando addirittura la vittoria ad Euro 1996 nel quale ha estromesso Italia e Russia ai gironi, per poi stendere nella fase ad eliminazione diretta Portogallo e Francia, prima di inchinarsi in finale alla Germania lanciata al successo dal un golden gol di Bierhoff all’inizio del primo supplementare. Nonostante il poco feeling con i Mondiali - una sola partecipazione, eliminata al primo turno nel 2006 - la nazionale ceca si è sempre rivelata una mina vagante agli Europei: semifinale nel 2004 (k.o. di misura con la Grecia), quarti di finale nel 2012 (sconfitta 0-1 col Portogallo) e stesso risultato tre anni fa, fermata dalla Danimarca dopo aver sbattuto fuori l’Olanda agli ottavi.

Come si è qualificata

Se si eccettua la netta sconfitta subita a Tirana contro l’Albania (unica sconfitta in una gara ufficiale da novembre 2022), che si è meritatamente conquistata il primo posto nella Pool, la strada verso la Germania percorsa dai cechi è stata priva di particolari scossoni. Doppia vittoria con le Isole Far Oer, pareggio in trasferta contro la Polonia dopo l’affermazione casalinga 3-1 e stesso protocollo con la Moldavia (0-0 esterno e secco 3-0 nella gara del 20 novembre che ha regalato il secondo posto matematico), match al termine del quale sono arrivate le dimissioni del tecnico Jaroslav Šilhavý il quale aveva fallito in precedenza la qualificazione ai Mondiali del Qatar portando però la squadra a partecipare ad Euro 2021 ed a salire nella Lega A di Nations League, da cui è retrocessa l’estate scorsa.

L’allenatore

Storia singolare, quella di Ivan Hašek, attuale allenatore della nazionale ceca. Quasi all’insegna del “nemo propheta in patria”, che nell’allora Cecoslovacchia è stato un pilastro del pluridecorato Sparta Praga (nonché capitano della nazionale ai mondiali di Italia ‘90), con cui si è preso anche la soddisfazione di vincere due campionati a cavallo degli anni 2000. Poi il prolungato “esilio”, con un triennio in Francia (Strasbrugo e Saint-Etienne), un’esperienza in Giappone al Vissel Kobe e soprattutto una durevole permanenza negli Emirati Arabi Uniti – con una puntatina in Qatar – dove ha alzato con l’Al-Ahli una Coppa del Presidente ed ha vinto un titolo nazionale. La prima chiamata come ct è arrivata nella primavera del 2020, sulla panchina del Libano, avventura poco fortunata (due vittorie, due pareggi ed otto sconfitte nelle Qualificazioni per la Coppa d’Asia) e conclusasi dopo un anno e mezzo. Quindi, la chiamata della Federazione Ceca, giunta ad inizio del 2024 dopo le dimissioni di Jaroslav Šilhavý.

Le stelle

Capitano ed anima della squadra, Tomas Soucek è il vero punto di riferimento della nazionale ceca, ruolo d’altronde interpretato anche in quel West Ham in cui è divenuto ormai pedina inamovibile (questa stagione la bellezza di 52 presenze condite da dieci reti). Non sarà affiancato a centrocampo – grave perdita – da Michal Sadilek (uscito di scena ad una manciata di giorni dall’inizio del torneo per un incidente in bicicletta) ma verrà supportato da quel Barak più volte provvidenziale nelle sue apparizioni con la Fiorentina. Curiosità per il rendimento che saprà offrire Martin Vitík (in inverno finito nel mirino del Napoli), ventunenne colonna difensiva dello Sparta. In avanti, si spera che Patrik Schick possa confermare a tempo pieno la continuità in fase offensiva offerta part time nel Leverkusen dei miracoli (13 reti in 1555 minuti di utilizzo) con la complicità del suo compagno di club Adam Hlozek. Sul versante sorprese, da tenere d’occhio il 23enne Pavel Sulc, trequartista con licenza di agire da punta pura, devastante in patria col Viktoria Plzen (22 gol e 8 assist) ed al bomber dello Slavia Praga Mojmir Chytil, a segno 21 volte in questa stagione.

I convocati

Portieri: Matej Kovar (Bayer Leverkusen), Jindrich Stanek (Slavia Praga), Vitezslav Jaros (Sturm Graz).

Difensori: Ladislav Krejci (Sparta Praga), Martin Vitik (Sparta Praga), Robin Hranac (Viktoria Plzen), Tomas Vlcek (Slavia Praga), Vladimir Coufal (West Ham), David Doudera (Slavia Praga), David Jurasek (Hoffenheim), Tomas Holes (Slavia Praga), David Zima (Slavia Praga).

Centrocampisti: Tomas Soucek (West Ham), Antonin Barak (Fiorentina), Lukas Provod (Slavia Praga), Pavel Sulc (Viktoria Plzen), Matej Jurasek (Slavia Praga), Vaclav Cerny (Wolfsburg), Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Ondrej Lingr (Feyenoord).

Attaccanti: Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Tomas Chory (Viktoria Plzen), Adam Hlozek (Bayer Leverkusen), Mojmir Chytil (Slavia Praga), Jan Kuchta (Sparta Praga).