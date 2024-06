Euro 2024, alla scoperta della Romania: calendario partite, convocati, possibili sorprese e pronostici

È una delle formazioni che incarna alla perfezione il ruolo di potenziale mina vagante. La Romania non sembra curarsi troppo dei giudizi “sulla carta”, che l’avrebbero voluta ad esempio in palese difficoltà per vidimare il biglietto d’ingresso ad Euro 2024. Eppure, la grande organizzazione tattica ed attenzione alla fase difensiva, fondendosi alla compattezza che il ct Iord?nescu, potrebbero davvero essere armi in grado di dare fastidio a più di una formazione, a partire da quelle ricomprese nel gruppo E. Dove il Belgio (che i Tricolorii affronteranno la sera del 22 giugno a Colonia) sembra destinato a tagliare il traguardo per primo, ma che potrebbe riservare una lotta serrata per aggiudicarsi la seconda piazza buona per passare il turno. Determinanti in questo senso, per la Romania, i match contro l’Ucraina (all’Allianz Arena di Monaco il pomeriggio del 17 giugno) e contro la Slovacchia il 26 giugno a Francoforte. Perché la prolungata imbattibilità in gare ufficiali – l’ultima risale a due anni fa, lo 0-3 casalingo col Montenegro nel Girone 3 della Lega B di Nations League) non può davvero essere solo frutto del caso.

La storia

Solo spettatrice nel nuovo millennio ai Mondiali, dove vanta come miglior risultato i quarti di finale ad Usa ‘94 (eliminata ai rigori dalla Svezia dopo aver vinto il girone e clamorosamente eliminato l’Argentina negli ottavi), la Romania non ha uno storico recente particolarmente rilevante ai campionati europei, dove è mancata sia nell’ultima edizione che in quelle del 2004 e del 2012, ed ha concluso il suo cammino al primo turno nel 2008 e nel 2026 senza riuscire a vincere nemmeno una partita. Delle cinque partecipazioni passate alla kermesse continentale, quella più brillante risale ad Euro 2000: secondo posto nella Pool A dietro al Portogallo ma davanti ad Inghilterra e Germania incredibilmente estromesse dalla fa ad eliminazione diretta, quindi la sconfitta nei quarti con l’Italia, lanciata dalle reti di Totti ed Inzaghi..

Come si è qualificata

Nonostante non partisse con i favori del pronostico nel Girone I di qualificazione ad Euro 2024, la Romania ha dato subito impressione di solidità facendo egregiamente il suo dovere nelle sfide con le formazioni meno attrezzate (doppia vittoria contro Andorra ed in casa con Kosovo e Bielorussia, contro le quali ha chiuso sullo 0-0 il return-match) e battendo una volta le favorite Svizzera (1-0 in casa) ed Israele (2-1 in trasferta), strappando poi un pari nelle sfide di ritorno. Traducibile in un primo posto messo al sicuro nell’ultima tornata di gare con appena cinque reti complessivamente incassate.

L’allenatore

Figlio d’arte (il papà è quell’Anghel tra gli allenatori romeni più vincenti della storia, e giocatore nella Steaua che vinse a primavera del 1986 la Coppa dei Campioni), il 46enne Edward Iord?nescu ha legato la quasi totalità della sua carriera al massimo campionato rumeno, con l’unica eccezione costituita dalla stagione trascorsa in Bulgaria sulla panchina del CSKA Sofia. Nel corso della sua carriera ha brillantemente condotto il Cluj ad uno scudetto in patria ed a due Supercoppe di Romania, prima del passaggio alla Steaua da cui è stato successivamente esonerato per dissapori con il presidente George Becali. L’inizio, del suo mandato, a primavera 2022 dopo il divorzio da Radoi (il quale ha pagato la mancata qualificazione ai Mondiali del Qatar), è stato con il freno a mano tirato, ma strada facendo è riuscito a conferire concretezza e solidità ai Tricolorii, tanto da incassare appena due sconfitte nell’ultimo anno e mezzo contro Romania e Colombia, entrambe maturate in amichevole.

Le stelle

Due le pedine irrinunciabili nello scacchiere della nazionale romena. Uno, manco a dirlo, è quel Radu Dr?gu?in volato a gennaio a Londra (sponda Tottenham) a cui spetterà il compito di governare una retroguardia che ha sempre fornito ampie garanzie. L’altro è quel Nicolae Stanciu che, fascia di capitano al braccio, farà azione di raccordo tra centrocampo ed attacco e metterà al servizio della squadra la sua esperienza internazionale (un’ottantina le presenze nelle competizioni continentali per club) dopo aver scelto di abbandonare il vecchio continentale – dopo una militanza anche in Belgio nell’Anderlecht ed in Repubblica Ceca con lo Sparta – per accettare le offerte del campionato saudita. Menzione speciale per Moldovan, passato ad inizio 2024 all’Atletico Madrid come riserva, ed agli esterni Man – 13 reti e 7 assist con il Parma in B – e Coman, che con la Steaua Bucarest ha concluso la stagione con un bottino di 19 reti ed 11 assist.

I convocati

Portieri: Florin Nita (Gaziantep), Horatiu Moldovan (Atletico Madrid), Stefan Tarnovanu (Steaua Bucarest).

Difensori: Andrei Ratiu (Rayo Vallecano), Vasile Mogos (Cluj), Radu Dragusin (Tottenham), Bogdan Racovitan (Rakow), Adrian Rus (Pafos), Ionut Nedelceauru (Palermo), Andrei Burca (Al-Okhdood), Nicusor Bancu (Craiova).

Centrocampisti: Deian Sorescu (Gaziantep), Marius Marin (Pisa), Alexandru Cicaldau (Konyaspor), Razvan Marin (Empoli), Nicolae Stanciu (Damac), Adrian Sut (Steaua Bucarest), Darius Olaru (Steaua Bucarest), Dennis Man (Parma), Valentin Mihaila (Parma), Ianis Hagi (Deportivo Alaves), Florinel Coman (Steaua Bucarest).

Attaccanti: Denis Dragus (Gaziantep), George Puscas (Bari), Denis Alibec (Muaither), Daniel Birligea (Cluj).