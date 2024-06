Euro 2024, alla scoperta della Spagna: calendario partite, convocati, possibili sorprese e pronostici

Non perde in gare ufficiali da oltre un anno, possiede in rosa elementi in grado di cambiare con una giocata il corso di una partita ed ha trovato quella concretezza che spesso ha rappresentato il suo tallone d’Achille. Basterebbe questo per inserire la Spagna di diritto nella prima fila delle candidate ad arrivare in fondo a questo Europeo, con l’appetito stimolato dall’ultima affermazione ottenuta in Nations League. Di certo, il girone che vedrà impegnate le “Furie Rosse” fornirà subito indicazioni ben precise su quella che sarà l’effettiva competitività degli iberici, a partire dall’esordio contro la temibile Croazia (in programma il 15 giugno a Berlino) a cui farà seguito l’incrocio con la nazionale italiana alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen la serata del 20. Quindi, l’impegno sulla carta più “morbido”, contro l’Albania, in calendario il 24 giugno a Düsseldorf.

La storia

Passato il quadriennio magico (2008-2012), nel quale è riuscita a laurearsi due volte consecutivamente campione d’Europa e ad issarsi sul tetto del Mondo, la Spagna si è trovata a fronteggiare una fase calante nella quale i risultati nelle competizioni internazionali hanno oltremodo latitato. Colpa di un ricambio generazionale riuscito solo in parte, che ha avuto come conseguenza ai Mondiali un’eliminazione al primo turno nel 2014 e due k.o. agli ottavi, stesso turno in cui si è fermato il cammino agli Europei del 2016, con la sconfitta 2-0 per mano dell’Italia. Gli azzurri hanno inoltre incrociato il cammino degli iberici nella scorsa edizione della kermesse continentale, stavolta in semifinale: a condannare la Spagna la lotteria dei calci di rigore, che ha lanciato la formazione dell’allora ct Mancini prima in finale e poi sul gradino più alto del podio.

Come si è qualificata

Un 2023 da leccarsi i baffi quello delle “Furie Rosse”, che hanno incassato appena una sconfitta in trasferta – lo 0-2 contro la Scozia nel primo match esterno del Gruppo A delle qualificazioni, l’unico dell’anno chiuso senza segnare – ed inanellare una serie di vittorie che l’hanno agevolmente portate a partecipare ad Euro 2024. Dopo aver battuto la “Tartan Army” nella sfida di ritorno in Spagna, la selezione iberica ha conquistato una doppia affermazione contro tutte le altre contendenti (Cipro, Georgia e Norvegia) realizzando complessivamente 25 reti in sette gare e subendone appena quattro. Un trend che si è confermato anche nella final four della Nations League, con la vittoria nella competizione arrivata battendo nella Final Four prima l’Italia e poi la Croazia ai calci di rigore.

L’allenatore

Praticamente un’istituzione all’interno della Federazione iberica. D’altronde, De La Fuente frequenta l’ambiente delle “Furie Rosse” ininterrottamente da undici anni, cioè da quando ha lasciato quell’Athletic Bilbao con cui è calcisticamente cresciuto, ha disputato oltre 200 partite e che ha allenato per un quadriennio, per cominciare la “scalata” del tutto simile a quella di un calciatore in una cantera di un club. E lo ha fatto vincendo, laureandosi campione europeo nel 2015 con la selezione Under 19, tre anni dopo mettendosi al collo l’oro ai Giochi del Mediterraneo con l’Under 18, quindi dodici mesi dopo pilotando l’Under 21 al successo continentale nel campionato di categoria. Sfiora solo l’en-plein, dovendosi accontentare dell’argento ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 sulla panchina della nazionale Olimpica. L’incarico di commissario tecnico della prima squadra spagnola arriva a dicembre del 2022, dopo l’eliminazione agli ottavi dei mondiali di Qatar 2022 contro il Marocco ed il seguente esonero di Luis Enrique. Pochi mesi gli sono però sufficienti per vincere il primo “titulo”, alzando la Nations League 2022/2023.

Le stelle

Il cuore della mediana della Spagna è, al di là di ogni legittimo dubbio, il vero punto di forza della squadra. Ci agiscono Pedri, stella del Barcellona, e Rodri del City il quale potrebbe trovare spazio anche in una posizione maggiormente avanzata. Una coppia d’assi che avrà il compito di orchestrare il gioco iberico, sperando in una produzione all’ingrosso di reti come accaduto senza soluzione di continuità nell’arco degli ultimi quindici mesi. La prima opzione per l’attacco è Alvaro Morata, che ha chiuso la stagione all’Atletico con 21 reti, affiancato dalla stellina del Barça, Lamine Yamal, che a 17 anni non ancora compiuti rischia seriamente di finire nell’undici titolare. Menzione speciale per Joselu, che di candeline sulla torta ne ha esattamente il doppio, ma che al Real ha dimostrato di saper spesso essere decisivo entrando a gara in corso. I rifornimenti verranno garantiti anche da un Grimaldo straripante sulla fascia sinistra nell’annata di Leverkusen (12 gol e 19 assist), con l'evergreen Carvajal ad agire sul versante opposto.

I convocati

Portieri: Unai Simón (Athletic), Álex Remiro (Real Sociedad), David Raya (Arsenal).

Difensori: Jesús Navas (Siviglia), Dani Carvajal (Real Madrid), Robin Le Normand (Real Sociedad), Aymeric Laporte (Al Nassr), Nacho Fernández (Real Madrid), Daniel Vivian (Athletic), Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea).

Centrocampisti: Martin Zubimendi (Real Sociedad), Rodri Hernández (Manchester City), Mikel Merino (Real Sociedad), Fabián Ruiz (PSG), Pedri (Barcellona), Fermín López (Barcellona), Álex Baena (Villarreal).

Attaccanti: Lamine Yamal (Barcellona), Ferran Torres (Barcellona), Dani Olmo (Lipsia), Nico Williams (Athletic), Ayoze Pérez (Betis), Álvaro Morata (Atlético Madrid), Joselu (Real Madrid), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).