Euro 2024, Spagna-Francia 2-1: le Furie Rosse abbattono i transalpini e volano in finale

La Spagna vola alla finalissima. Le Furie Rosse, all'Allianz Arena di Monaco, hanno avuto la meglio per 2-1 sulla Francia nella prima semifinale di Euro 2024. Un successo arrivato in rimonta per la formazione di De La Fuente, passata per prima in svantaggio per effetto della rete in apertura di Kolo Muani e capace di ribaltare il risultato in quattro minuti tra il 21' ed il 25' con la perla di Yamal ed il timbro di Dani Olmo. Gli spagnoli, adesso, attendono di conoscere chi tra Olanda e Inghilterra sarà l'avversario nell'ultimo atto del torneo.

Spagna-Francia 2-1: cronaca, video gol e highlights

Il primo squillo della gara arriva già al 5', quando Fabian Ruiz, servito da Yamal, non trova la porta di un niente con un colpo di testa da due passi. In vantaggio, quattro minuti più tardi, ci passa però la Francia, con Kolo Muani che sfrutta al meglio un perfetto assist di Mbappé per battere Unai Simon di testa (video). L'1-0, tuttavia, dura poco: al 21' il baby fenomeno Yamal, vera stella del torneo, lascia infatti partire un sinistro a giro dalla distanza che si insacca all'incrocio dei pali della porta difesa da Maignan (video). Il gol galvanizza le Furie Rosse, che al 25' completano la rimonta con il destro, deviato da Koundé, di Dani Olmo (video).

In avvio di ripresa la Francia, chiamata alla reazione, si fa vedere con un colpo di testa di Tchouameni, parato però senza problemi da Unai Simon. I transalpini ci provano anche al 63' con Upamecano e al 76' con Hernandez, ma senza successo. La Spagna, più conservativa nei secondi quarantacinque minuti, si riaffaccia in avanti all'81' con Yamal, che non trova la porta di poco con un bel sinistro dal limite. Cinque minuti più tardi gli uomini di Deschamps hanno la grande chance per il pari con Mbappé, che, al termine di un rapido contropiede, calcio però alto da buona posizione. In extremis, con un timido colpo di testa, ci prova anche Griezmann, ma non basta: a fare festa, meritatamente, sono gli spagnoli (qui tutti gli highlights della partita).

Spagna-Francia 2-1, il tabellino

Spagna (4-2-3-1): Unai Simón; Jesus Navas (57' Vivian), Nacho, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Yamal (93' Ferran Torres) , Dani Olmo (76' Merino), Nico Williams (93' Zubimendi) ; Morata (76' Oyarzabal). A disposizione: Raya, Remiro, Joselu, Grimaldo, Alex Baena, Fermin Lopez, Perez. Ct. De la Fuente.

Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kanté (62' Griezmann), Tchouameni, Rabiot (62' Camavinga); Dembelé (79' Giroud), Kolo Muani (62' Barcola), Mbappé. A disposizione: Samba, Areola, Pavard, Mendy, M.Thuram, Zaire-Emery, Fofana, Coman, Clauss, Konaté. Ct. Deschamps.

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia)

Reti: 9' Kolo Muani, 21' Yamal, 25' Dani Olmo

Note: angoli 4-6, ammoniti Jesus Navas, Tchouameni, Camavinga e Yamal, recupero 2'+5'