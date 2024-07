Spagna-Francia, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Sarà Spagna-Francia la prima semifinale di Euro 2024. Le Furie Rosse, nel turno precedente, hanno eliminato ai supplementari la Germania con un gol in extremis di Merino, mentre i transalpini hanno avuto la meglio dal dischetto sul Portogallo dopo lo 0-0 di tempi regolamentari e supplementari. Ad ospitare il match, martedì 9 luglio alle 21, l'Allianz Arena di Monaco. La vincente, nella finale di Berlino del 14 luglio, affronterà poi chi avrà la meglio tra Inghilterra e Olanda.

Spagna-Francia, le scelte di De La Fuente

De La Fuente, per la sfida contro la Francia, dovrà fare a meno degli squalificati Carvajal e Le Normand oltre che di Pedri, il cui Europeo è già finito per infortunio., Il modulo di partenza potrebbe essere il 4-2-3-1, con Yamal, Dani Olmo e Nico Williams ad agire alle spalle di Morata. In mezzo al campo Fabian Ruiz e Rodri, mentre in difesa a comporre la coppia centrale con Laporte ci sarà Nacho, con Navas e Cucurella sulle corsie esterne. In porta Unai Simon.

Spagna-Francia, le scelte di Deschamps

Deschamps, dall'altra parte, ritroverà Rabiot, che ha scontato la squalifica. Il centrocampista completerà quindi la linea mediana con Kanté Tchouameni, mentre Camavinga partirà dalla panchina. In attacco certi del posto Mbappé e Griezmann, con l'altra maglia contesa da Kolo Mouani e Thuram. In difesa confermati Koundé, Saliba, Upamecano e Theo Hernandez, in porta Maignan.

Spagna-Francia, le probabili formazioni

Spagna (4-2-3-1): Unai Simon; Navas, Nacho, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri; Yamal, Dani Olmo, N. Williams; Morata. Ct De La Fuente

Francia (4-3-1-2): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez; Kanté, Tchouameni, Rabiot; Griezmann; Kolo Muani, Mbappé. Ct. Deschamps

Spagna-Francia, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Spagna-Francia, in programma martedì 9 luglio alle 21 a Monaco e prima semifinale di Euro 2024, sarà trasmessa da Rai e Sky. Sulla Rai il canale di riferimento sarà Rai 1 e la sfida potrà essere seguita in streaming anche su RaiPlay: in questo caso in questo caso basterà accedere dal proprio computer al sito www.raiplay.it oppure scaricare l'app su smartphone, tablet (sia da AppStore che da PlayStore di Google) e, per i possessori di smart Tv, direttamente dal proprio televisore. Su Sky, invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.