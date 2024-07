La Spagna è campione d'Europa: battuta l'Inghilterra per 2-1

La Spagna, per la quarta volta nella sua storia, è sul tetto d'Europa. Le Furie Rosse, a Berlino, hanno battuto per 2-1 l'Inghilterra nella finale di Euro 2024 al termine di un match dalle mille emozioni. Passati per primi in vantaggio con Nico Williams, gli uomini di De La Fuente sono stati raggiunti dalla rete di Palmer prima del gol decisivo nel finale di Oyarzabal. Un successo meritato per gli iberici, protagonisti di un torneo giocato ad altissimi livelli.

Spagna-Inghilterra 2-1: cronaca, video gol e highlights

La Spagna, come previsto, prende fin da subito in mano il pallino del gioco, con gli inglesi, accorti e ben messi in campo da Southgate, che preferiscono invece agire di rimessa. Gli iberici ci provano con un paio di timidi spunti di Nico Williams e Yamal, ma, malgrado la netta supremazia territoriale, non riescono mai a rendersi realmente pericolosi dalle parti di Pickford nel corso del primo tempo. E l'unica vera occasione della prima frazione è dell'Inghilterra, con Unai Simon che, nel recupero, si fa trovare pronto su un tentativo ravvicinato di Foden sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Nella ripresa la Spagna parte forte e, dopo poco più di un minuto, sblocca il risultato con un'azione che porta la firma dei suoi due gioielli: Yamal, partito dalla destra, si accentra e serve un assist perfetto per Nico Williams, che, con freddezza, trafigge di sinistro Pickford (video). Appena due giri di lancette più tardi le Furie Rosse sfiorano anche il raddoppio con Dani Olmo, la cui conclusione da ottima posizione termina a lato. Tra il 55' ed il 56' ci provano anche Morata, sul cui tentativo salva tutto Stones, e ancora Nico Williams (palla a lato). Al 64' arriva la risposta inglese con Bellingham, che spaventa Unai Simon con un sinistro dal limite dell'area, mentre la Spagna si vede nuovamente al 66' con Yamal (bravo Pickford nella respinta).

Southgate prova a cambiare le carte in tavola con gli inserimenti di Watkins e Palmer (fuori Kane e Mainoo) e proprio l'attaccante del Chelsea, al 73', ristabilisce la parità con un preciso sinistro da poco più di venti metri al termine di una perfetta azione corale (video). La Spagna, però, non ci sta e all'82' va vicinissima al nuovo vantaggio con Yamal, sul cui sinistro si oppone ancora una volta Pickford. L'appuntamento con il gol, tuttavia, è soltanto rimandato all'86', quando Oyarzabal sfrutta il perfetto assist dalla sinistra di Cucurella per siglare il 2-1 con un tocco sotto misura (video). E nell'assalto finale inglese è Dani Olmo a salvare gli spagnoli, con un intervento praticamente sulla linea sul colpo di testa a botta sicura di Rice (qui tutti gli highlights della gara).

Spagna-Inghilterra 2-1, il tabellino

Spagna (4-2-3-1): Simon; Carvajal, Le Normand (83' Nacho), Laporte, Cucurella; Rodri (46' Zubimendi), Ruiz; Yamal (89' Merino), Olmo, Williams; Morata (67' Oyarzabal). A disposizione: Remiro, Raya, Navas, Vivian, Grimaldo, Fermín, Baena, Torres, Ayoze, Joselu. Ct. Luis De La Fuente.

Inghilterra (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi; Saka, Mainoo (70' Palmer), Rice, Shaw; Foden (89' Toney), Bellingham; Kane (61' Watkins). A disposizione: Trippier, Alexander-Arnold, Konsa, Gallagher, Ramsdale, Dunk, Gordon, Bowen, Eze, Gomez, Henderson, Wharton. Ct. Gareth Southgate.

Arbitro: François Letexier (Francia)

Reti: 47' Nico Williams, 73' Palmer, 86' Oyarzabal

Note: angoli 9-2, ammoniti Kane, Olmo, Stones e Watkins, recupero 2'+4'