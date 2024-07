Spagna-Inghilterra, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Saranno Spagna ed Inghilterra a contendersi il titolo di campione d'Europa. Furie Rosse e Tre Leoni, che in semifinale hanno avuto rispettivamente la meglio su Francia e Olanda, si affronteranno infatti domenica 14 luglio alle 21 a Berlino nella finalissima di Euro 2024. Un match al quale, per quanto visto fin qui nel corso del torneo, gli iberici si presentano con i favori del pronostico, ma attenzione alla fame dei britannici, desiderosi di riscattare il ko nella finale di tre anni fa contro l'Italia e alla ricerca del primo titolo europeo della loro storia.

Spagna-Inghilterra, le scelte di De La Fuente

De La Fuente, per la finalissima contro l'Inghilterra, ritrova Le Normand e Carvajal, assenti per squalifica nella semifinale contro la Francia. Sia il giocatore della Real Sociedad che quello del Real Madrid ritroveranno spazio dal primo minuto, completando la linea difensiva con Laporte e Cucurella. In mezzo al campo confermati Rodri e Fabian Ruiz, con Yamal, Dani Olmo e Nico Williams a supportare in attacco Morata.

Spagna-Inghilterra, le scelte di Southgate

Southgate, dall'altra parte, dovrebbe riproporre il 3-4-2-1 visto in occasione delle gare contro Svizzera e Olanda. Il terzetto difensivo sarà formato da Walker, Stones e Guehi, mentre in mezzo al campo sarà confermato Mainoo al fianco di Rice con Saka ed uno tra Trippier e Shaw sulle corsie esterne. Foden e Bellingham, invece, agiranno alle spalle di Harry Kane. Pronto a subentrare a gara in corso Watkins, l'eroe della semifinale.

Spagna-Inghilterra, le probabili formazioni

Spagna (4-2-3-1): Unai Simon; Carvajal, Laporte, Le Normand, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Dani Olmo, Nico Williams; Morata. Ct. De La Fuente

Inghilterra (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi; Saka, Mainoo, Rice, Trippier; Bellingham, Foden; Kane. Ct. Southgate

Spagna-Inghilterra, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Spagna-Inghilterra, finale di Euro 2024 in programma domenica 14 luglio alle 21 a Berlino, sarà trasmessa da Rai e Sky. Sulla Rai il canale di riferimento sarà Rai 1 e la sfida potrà essere seguita in streaming anche su RaiPlay: in questo caso in questo caso basterà accedere dal proprio computer al sito www.raiplay.it oppure scaricare l'app su smartphone, tablet (sia da AppStore che da PlayStore di Google) e, per i possessori di smart Tv, direttamente dal proprio televisore. Su Sky, invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.