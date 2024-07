Spagna-Inghilterra, 5 curiosità sulla finale dell'Europeo

Il tetto d'Europa è lì ma solo una tra Spagna e Inghilterra riuscirà ad arrivarci. Stasera alle 21 va in scena la finalissima di Euro 2024 tra le scintillanti Furie Rosse guidate dai suoi giovani fenomeni e i granitici inglesi di Southgate, ancora una volta a un passo da un titolo. Tutti a Londra cantano di nuovo "It's coming home", dopo la delusione di Wembley non possono pensare a un'altra sconfitta, ma gli iberici sono stati i migliori fino a questo momento. Le 5 curiosità sulla finale:

Tutti i record di Lamine Yamal. Lamine Yamal continua la sua ascesa incontrastata, ieri ha compiuto 17 anni, e nei giorni scorsi è stato il più giovane di sempre a giocare un Europeo e il più giovane di sempre a segnare un gol a 16 anni e 363 giorni, e un gol banale ma la splendida fucilitache ha dato il via alla rimonta con la Francia regalando alle Furie Rosse un pezzo di qualificazione alla finale.



Il lungo digiuno inglese. L'Inghilterra non vince un grande torneo dedicato alle Nazionale dal 1966, un lunghissimo digiuno che Southgate proverà a spezzare questa sera. Il tecnico inglese è contestato in patria per un gioco soporifero ma rimane uno dei migliori della storia avendo conquistato tre tra semifinali e finali negli ultimi due Europei e nell'ultimo mondiale, insomma manca solo la ciliegina sulla torta.



La Spagna per il poker. La Spagna questa sera ha la possibilità di superare la Germania per numero di Campionati Europei vinti, le due squadre sono prime nell'albo d'oro a 3 successi, le Furie Rosse viaggiano per il poker. La formazione iberica è stata anche l'unica nella storia a vincere due rassegne continentali di fila nel 2008 e nel 2012 con in mezzo il mondiale del 2010.



Harry Kane ha il piede caldo. In Inghilterra Harry Kane è quasi diventato un caso, molti media si chiedono se sia davvero l'uomo giusto per guidare l'attacco dell'Inghilterra e il gol allo scadere di Watkins in semifinale ha alimentato ancora di più il dibattito. Il centravanti del Bayern Monaco tira dritto, dieci chiaramente che per vincere stasera rinuncerebbe a tutto quello fatto in carriera fino a oggi, e soprattutto risponde con i gol. Sono tre in questo Europeo, di cui due nella fase ad eliminazione diretta che lo hanno fatto salire in cima alla classifica dei marcatori nelle gare "secche" agli Europei con sei gol in tutto, nessuno come lui nella storia.