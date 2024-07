Spagna-Inghilterra, chi vincerà Euro 2024 per i bookmakers

Sarà Spagna-Inghilterra la finale di Euro 2024, in programma domenica 14 luglio alle 21 a Berlino. Le Furie Rosse, in semifinale, hanno battuto per 2-1 la Francia, stesso risultato per i Tre Leoni contro l'Olanda. Gli iberici andranno alla ricerca del quarto titolo continentale della loro storia, che gli permetterebbe di portarsi al primo posto solitario staccando la Germania nella classifica delle Nazionali con il maggior numero di vittorie nella competizione, mentre i britannici, approdati alla finale anche nella scorsa edizione, dove furono poi battuti dall'Italia, cercano il primo successo in assoluto.

A presentarsi alla sfida con i favori del pronostico, secondo i bookmakers, è la Spagna di De La Fuente, la cui conquista del titolo, dalle agenzie di scommesse qui prese in considerazione (Snai, Bwin e Sisal), è quotata tra 1.65 e 1.67. La vittoria dell'Inghilterra, invece, è quotata tra 2.20 e 2.25. Per quanto riguarda l'esito finale al termine dei tempi regolamentari, il successo delle Furie Rosse è quotato tra 2.40 e 2.50, quello dei Tre Leoni tra 3.40 e 3.50. Il segno X, invece, viene proposto tra 2.80 e 2.90.

Spagna-Inghilterra, le quote vincente

Snai: Spagna 1.65, Inghilterra 2.25

Bwin: Spagna 1.66, Inghilterra 2.20

Sisal: Spagna 1.67, Inghilterra 2.25

Spagna-Inghilterra, le quote al 90'