Spagna-Inghilterra, chi saranno i telecronisti della finale di Euro 2024

Mancano appena due giorni a Spagna-Inghilterra, la finale di Euro 2024. Furie Rosse e Tre Leoni, che in semifinale hanno avuto rispettivamente la meglio su Francia e Olanda, si affronteranno domenica 14 luglio a Berlino nella sfida che, in palio, metterà il titolo europeo. Un match al quale gli iberici, considerato quanto visto fin qui nel torneo, si presentano con i favori del pronostico, ma attenzione agli inglesi, che sono approdati all'ultimo atto della manifestazione per la seconda volta consecutiva dopo il 2021, quando vennero poi battuti ai calci di rigore dall'Italia. In caso di vittoria la Spagna si porterebbe al primo posto solitario staccando la Germania nella classifica delle Nazionali con il maggior numero di vittorie nella competizione, mentre per i britannici sarebbe il primo successo in assoluto.

I telecronisti di Spagna-Inghilterra

Spagna-Francia verrà trasmessa in diretta in tv dalla Rai e da Sky. Su Rai 1, a sorpresa, la telecronaca del match sarà affidata all'inedita coppia formata da Alberto Rimedio e Daniele Adani. Rimedio, fin qui, era stato infatti sempre affiancato da Antonio Di Gennaro, mentre Adani era stato seconda voce di Stefano Bizzotto. Su Sky, invece, a raccontare la sfida saranno Fabio Caressa e Giuseppe Bergomi.