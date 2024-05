Euro 2024, alla scoperta della Svizzera: calendario partite, convocati, possibili sorprese e pronostici

Sarà una Svizzera in cerca di conferme quella che si presenterà al via di Euro 2024. La linearità di rendimento espressa nelle ultime competizioni internazionali affrontate costituisce un buon biglietto da visita da presentare (da dieci anni a questa parte ha sempre superato la fase a gironi) a cui si somma anche “lo scalpo” preso nel 2021 mandando a casa la Francia che dodici mesi più tardi si sarebbe laureata vicecampione del Mondo. Credenziali utili ma di valenza relativa in un Girone A comunque insidioso, in cui spicca la presenza dei padroni di casa della Germania che i biancorossi affronteranno al Waldstadion di Francoforte il 23 giugno. Prima di quest’ultimo match del girone, le sfide all’Ungheria (nel pomeriggio del 15 giugno a Colonia) e sempre al RheinEnergieStadion contro la Scozia quattro giorni più tardi.

La storia

La nazionale rossocrociata è alla sua sesta partecipazione alla fase finale degli Europei, dove dopo tre eliminazioni al primo turno, è riuscita nelle ultime due edizioni ad ottenere risultati migliori. In Francia, nel 2016, chiuso il girone eliminatorio alle spalle della Francia, è uscita agli ottavi (secondo un copione già visto nelle ultime tre partecipazioni alla coppa del mondo) ai calci di rigore contro la Polonia, dove ad essere decisivo è stato l’unico errore dagli undici metri, commesso dalla bandiera Xhaka. Ancora penalty cinque anni dopo, dove si è materializzata una delle sorprese più inaspettata dell’edizione 2021 con l’eliminazione della Francia (k.o. per l’errore di Mbappé all’ultimo tiro dopo il 5 su 5 degli svizzeri dal dischetto). La lotteria delle massime punizioni si è poi rivelata fatale ai quarti contro la Spagna.

Come si è qualificata

Inserita nel Gruppo I, la Svizzera ha brillantemente portato a termine la missione qualificazione mantenendo una striscia di imbattibilità di nove partite nelle quali ha realizzato 22 reti (al quarto posto nella graduatoria per gol fatti insieme al Belgio ed all’Inghilterra e dietro a Portogallo, Spagna e Francia) con una score finale di quattro vittorie e cinque pareggi, prima dell’unica battuta d’arresto – ininfluente – contro la Romania, che ha concluso la Pool al primo posto.

L’allenatore

​Ex capitano del pluridecorato Basilea (con cui ha vinto tre campionati e tre coppe nazionali da giocatori e due titoli da allenatore), Murat Yakin si è seduto sulla panchina della nazionale biancorossa dopo una prolungata trafila in vari club della sua nazione, con una parentesi – breve – allo Spartak Mosca. Nominato commissario tecnico nell’estate del 2021 al posto di Vladimir Petković (detentore del record di presenze sulla panchina rossocrociata), ha centrato la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 precedendo nel girone eliminatorio l’Italia, e riuscendo a superare raggiungere la fase ad eliminazione diretta nella rassegna iridata prima di subire un cocente 6-1 per mano del Portogallo agli ottavi.

Le stelle

Tanta esperienza nella rosa degli elvetici in cui traspare una forte connotazione italiana, visto che nelle convocazioni generalmente effettuate sono tanti i protagonisti presenti e passati del nostro campionato, a partire da Yann Sommer tra i pali con il suo alter ego Gregor Kobel, che sorveglia la porta del Borussia Dortmund. La retroguardia è diretta da Manuel Akanji, tra i più utilizzati al City di Guardiola grazie alla sua versatilità, mentre a governare il centrocampo c’è quel Granit Xhaka con un lungo vissuto calcistico oltremanica ed ora mente del Bayer Leverkusen dei record. In attacco la sensazione è che si attenda la definitiva esplosione dell’ex bomber dell’Under 21 Zeki Amdouni, che al Burnley ha avuto un rendimento stagionale altalenante. Le alternative in avanti sono costituite dal rossonero Noah Okafor e da Dan Ndoye, il quale insieme ad Aebischer e Freuler fa del Bologna la squadra di club più rappresentata. Un occhio di riguardo merita Rubén Vargas, trequartista con licenza di agire da esterno offensivo, che ha ben figurato in un Ausburg che fino al tracollo a quattro turni dalla conclusione era ancora in orbita settimo posto in Bundesliga.

I convocati

Portieri: Marwin Keller (Winterthur), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Pascal Loretz (Lucerna), Yvon Mvogo (Lorient), Yann Sommer (Inter).

Difensori: Manuel Akanji (Manchester City), Aurele Amenda (Young Boys), Nico Elvedi (Borussia Moenchengladbach), Ulisses Garcia (Marsiglia), Albian Hajdari (Lugano), Bryan Okoh (Salisburgo), Becir Omeragic (Montpellier), Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schär (Newcastle), Leonidas Stergiou (Stoccarda), Silvan Widmer (Mainz), Cédric Zesiger (Wolfsburg).

Centrocampisti-Attaccanti: Granit Xhaka (Bayer Leverkusen), Michel Aebischer (Bologna), Remo Freuler (Bologna), Uran Bislimi (Lugano), Ardon Jashari (Lucerna), Joël Monteiro (Young Boys), Fabian Rieder (Rennes), Filip Ugrinic (Young Boys), Vincent Sierro (Tolosa), Denis Zakaria (Monaco), Zeki Amdouni (Burnley), Kwadwo Duah (Ludogorets), Breel Embolo (Monaco), Dan Ndoye (Bologna), Noah Okafor (Milan), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Renato Steffen (Lugano), Ruben Vargas (Augsburg), Andi Zeqiri (Genk), Steven Zuber (AEK Atene).