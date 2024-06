Euro 2024, Svizzera-Italia 2-0: azzurri dominati ed eliminati

Euro 2024, per l'Italia, finisce qui. Gli azzurri, negli ottavi di finale, sono stati battuti per 2-0 dalla Svizzera. A decidere il match di Berlino le reti (una per tempo) di Freuler e Vargas, con gli uomini di Spalletti rimasti invece costantemente in balìa degli elvetici. Un disastro per la nostra Nazionale, dominata e, a tratti, umiliata.

Svizzera-Italia 2-0: cronaca, video gol e highlights

In avvio di gara sono gli elvetici ad essere maggiormente propositivi, con l'Italia, incapace di ripartire con qualità, costretta invece sulla difensiva. La prima vera occasione, per la Svizzera, arriva al 24', quando Embolo si presenta a tu per tu con Donnarumma, bravissimo ad opporsi alla conclusione del centravanti del Monaco. La formazione di Yakin insiste e, meritatamente, trova il vantaggio al 37' con Freuler che, pescato bene in area da Vargas, batte l'estremo portiere azzurro con un sinistro ravvicinato (qui il video del gol). Nel recupero del primo tempo gli elvetici sfiorano anche il raddoppio, con Rieder che colpisce il palo direttamente da calcio di punizione (decisiva, anche in questo caso, la deviazione di Donnarumma).

Il raddoppio, però, è soltanto rimandato ad inizio ripresa, quando, dopo appena trenta secondi, Vargas, lasciato libero di prendere la mira, trova il raddoppio con un preciso destro dal limite (video). Gli azzurri, per rendersi pericolosi, hanno invece bisogno di un erroraccio di Schar, che sfiora il clamoroso autogol con un azzardato colpo di testa che centra il palo alla sinistra di Sommer. Al 74' il legno lo colpisce anche Scamacca, che spreca una ghiotta occasione da due passi. Episodi, però, isolati, con la Svizzera mai realmente impensierita ed in totale controllo del match (qui la sintesi della partita).

Svizzera-Italia 2-0, il tabellino

Svizzera (3-4-3): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Aebischer (92' Steffen), Freuler, Xhaka, Rieder (71' Stergiou); Vargas (71' Zuber), Embolo (77' Duah), Ndoye (77' Sierro). A disposizione: Mvogo, Kobel, Elvedi, Zesiger, Zakaria, Shaqiri, Jashari, Okafor, Amdouni. Ct. Murat Yakin.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian (75' Cambiaso); Cristante (75' Pellegrini), Fagioli (86' Frattesi), Barella (64' Retegui); Chiesa, Scamacca, El Shaarawy (46' Zaccagni). A disposizione: Vicario, Meret, Dimarco, Buongiorno, Gatti, Bellanova, Jorginho, Raspadori, Folorunsho. Ct. Luciano Spalletti.

Arbitro: Marciniak (Polonia)

Reti: 37' Freuler, 46' Vargas

Note: angoli 3-6, ammoniti Barella, El Shaarawy e Mancini, recupero 3'+2'