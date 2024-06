Svizzera-Italia, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

La rete di Zaccagni segnata in extremis contro la Croazia ci ha tenuto in vita. Sì, perché senza quel gioiello dell'esterno della Lazio il cammino dell'Italia ad Euro 2024, a quest'ora, sarebbe già terminato: gli azzurri, visti i risultati arrivati poi dagli altri gironi, non sarebbero infatti rientrati tra le migliori terze. Adesso, invece, la formazione di Luciano Spalletti potrà provare a difendere il titolo nella fase ad eliminazione diretta, a partire dagli ottavi di finale contro la Svizzera in programma sabato 29 giugno alle 18 a Berlino. Un match non privo di insidie, dato che gli elvetici, nella fase a gironi, hanno fatto vedere buone cose mettendo in difficoltà anche la Germania padrona di casa.

Svizzera-Italia, le scelte di Yakin

Yakin, per la sfida contro l'Italia, dovrà fare a meno di Widmer, fermato dal giudice sportivo. Al suo posto, sulla corsia destra nel 3-4-2-1 elvetico, spazio per Stergiou. Per il resto formazione confermata, con Rieder e Ndoye ad agire alle spalle di Embolo. In mezzo al campo Freuler e Xhaka con Aebischer a sinistra, mentre in difesa spazio al terzetto formato da Schaer, Akanji e Rodriguez. Shaqiri, Vargas, Amdouni e Duah le principali armi in panchina del ct.

Svizzera-Italia, le scelte di Spalletti

Spalletti, per gli ottavi di finale contro la Svizzera, dovrà fare a meno di Calafiori, out per squalifica, e Dimarco, costretto ad alzare bandiera bianca per un problema fisico. Il ct, nel corso degli ultimi allenamenti, ha provato il 4-3-3, con Chiesa, Scamacca ed uno tra El Shaarawy, Zaccagni e Pellegrini a comporre il tridente offensivo. In mezzo al campo non è al meglio Jorginho: pronto quindi Fagioli in cabina di regia, con Barella e Cristante ai lati. In difesa Mancini ballottaggio Mancini-Buongiorno (con il primo favorito) per comporre la coppia centrale con Bastoni, terzini Di Lorenzo e Darmian.

Svizzera-Italia, le probabili formazioni

Svizzera (3-4-2-1): Sommer: Schaer, Akanji, Rodriguez; Stergiou, Freuler, Xhaka, Aebischer; Rieder, Ndoye; Embolo. Ct. Yakin

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni, Darmian; Barella, Fagioli, Cristante; Chiesa, Scamacca, El Shaarawy. Ct Spalletti

Svizzera-Italia, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Svizzera-Italia, in programma sabato 29 giugno alle 18 a Berlino e valevole per gli ottavi di finale di Euro 2024, sarà trasmessa da Rai e Sky. Sulla Rai il canale di riferimento sarà Rai 1 e la sfida potrà essere seguita in streaming anche su RaiPlay: in questo caso in questo caso basterà accedere dal proprio computer al sito www.raiplay.it oppure scaricare l'app su smartphone, tablet (sia da AppStore che da PlayStore di Google) e, per i possessori di smart Tv, direttamente dal proprio televisore. Su Sky, invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.