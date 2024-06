Svizzera-Italia, chi vincerà per i bookmakers

Con il brivido, ma l'Italia ha staccato il pass per gli ottavi di finale di Euro 2024. Decisiva la rete di Zaccagni, che, al 98' del match contro la Croazia, ha trovato il jolly che ha permesso agli azzurri di strappare in extremis l'1-1. La formazione di Luciano Spalletti, nel primo turno ad eliminazione diretta, dovrà vedersela adesso con la Svizzera, che ha chiuso al secondo posto il girone A. Gli elvetici, fino all'extratime della sfida contro la Germania, si trovavano in prima posizione, poi però il gol di Fullkrug ha permesso ai tedeschi di chiudere in vetta. Una squadra, quella di Yakin, quindi ostica, composta da buone individualità e da un collettivo che sa cosa dover fare in ogni momento della partita. L'Italia, di conseguenza, dovrà prestare attenzione per non incorrere in brutte sorprese.

Svizzera-Italia, le quote

La partita Svizzera-Italia, per i bookmakers, si presenta equilibrata, anche se un leggero vantaggio viene dato agli azzurri: il segno 2, dalle agenzie di scommesse qui prese in considerazione (Snai, Bwin e Sisal), oscilla infatti tra 2.40 e 2.50. Quota leggermente più alta per il successo elvetico: in questo caso si va da 3.20 a 3.30. Il segno X (le quote si riferiscono al risultato al termine dei tempi regolamentari, ndr) si aggira invece tra 2.90 e 3.

Queste le quote nel dettaglio: