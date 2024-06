Euro 2024, alla scoperta della Turchia: calendario partite, convocati, possibili sorprese e pronostici

Sesta partecipazione ai Campionati Europei per la Turchia, che prenderà posto in un Girone F che lascia spazio a più di una possibilità di qualificazione alla fase ad eliminazione diretta come già accaduto in due circostanze. Le avversarie saranno la Georgia, nel debutto alla competizione il 18 giugno (si giocherà al WestfalenStadion di Dortmund), il Portogallo – quattro giorni più tardi nello stesso impianto – e quindi la Repubblica ceca ad Amburgo, il 26 giugno. La squadra turca si affiderà soprattutto al talento di alcuni giovani prospetti che hanno già fatto vedere buone cose nei rispettivi club, ma anche al tifo sugli spalti che si presume sia massiccio, in considerazione del fatto che quella turca è la comunità straniera più cospicua nella nazione tedesca. E proprio la voglia di ben figurare di chi si è affacciato da poco nel panorama internazionale, potrebbe rappresentare un valore aggiunto di notevole portata.

La storia

Uno “storico” fatto di fiammate, quello della Turchia nelle competizioni internazionali. Clamorosa quella dei Mondiali del 2002, quando la squadra allenata da Güne? fece soffrire il Brasile in semifinale andando poi a vincere il bronzo nella finalina contro la Corea del Sud, ma anche quella degli Europei 2008, con la corsa finita in semifinale contro la Germania (3-2 per i tedeschi grazie al gol allo scadere di Lahm) dopo aver estromesso nel turno precedente la Croazia ai rigori. Decisamente meno brillanti le performance offerte in occasione delle ultime due rassegne continentali: fuori ai gironi nel 2016 (k.o. con Spagna e Croazia ed inutile vittoria contro la Repubblica Ceca nella partita conclusiva della Pool) così come nel 2021 (ultimo posto nel Gruppo A con un gol fatto ed otto subiti nelle battute d’arresto contro Italia, Galles e Svizzera).

Come si è qualificata

Un cammino da leccarsi i baffi, quello dei sultani, capaci di chiudere il Girone D al primo posto precedendo la Croazia, contro cui hanno incassato l’unica sconfitta della Pool, vendicandosi al ritorno all’Opus Arena di Osijek. Proprio in trasferta la Turchia ha costruito la qualificazione, imponendosi in Armenia (poi battuta anche in casa), in Lettonia (1-1 nel return-match) e strappando un preziosissimo punto contro il Galles a Cardiff in occasione dell’ultima partita del raggruppamento, dopo averlo piegato 2-0 a Samsun qualche mese prima. Sull’onda lunga dei bei risultati ottenuti è arrivata anche la prestigiosa affermazione nell’amichevole disputata in trasferta contro la Germania, mentre nel 2024 è stato fragoroso l’1-6 incassato contro l’Austria.

L’allenatore

?Carriera fulminea, quella di Vincenzo Montella in Turchia, divenuto il quarto allenatore italiano nella storia degli Ay-Y?ld?zl?lar, dopo Sandro Puppo, Giovanni Varglien e Leandro Remondini. Un’eccellente stagione e mezzo in SuperLig ha subito convinto la Federazione ad assegnargli l’incarico di ct – lo scorso settembre in sostituzione dell’esonerato Stefan Kuntz – ma anche di supervisore della Nazionale Under 21. D’altronde, il cinquantenne mister campano, alla sua seconda esperienza all’estero dopo la breve parentesi nella Liga al Siviglia, ha brillantemente superato l’esame di turco prendendo in corsa l’Adana Demirspor in difficoltà ed issandolo fino al nono posto finale, per poi chiudere l’annata 2022/2023 al quarto posto buono per condurre il club nel tabellone di Conference League. Dopo le prolungate esperienze sulle panchine della Serie A (Roma, Catania, Sampdoria, Milan e due volte la Fiorentina), si è legato agli “Ottomani” con un contratto che scadrà al termine dei Mondiali 2026.

Le stelle

Leader carismatico e capitano, Hakan Çalhano?lu costituisce l’autentico punto di forza della nazionale dei Sultani, nonché il giocatore maggiormente abituato ad affrontare partite di dimensione internazionale. Come del resto – nel medesimo reparto – il ventiseienne Salih Özcan, magari non inseribile nell’elenco dei titolarissimi nel Borussia Dortmund fresco vicecampione d’Europa, ma capace comunque di ritagliarsi spazio nelle rotazioni dei gialloneri. Tra gli elementi più attesi, c’è sicuramente Arda Güler: Ancelotti al Real ha dovuto fare a meno del 19enne talento fino a gennaio, ma nella parte conclusiva della stagione ha cominciato ad impiegarlo ed in 373 minuti di utilizzo nella Liga ha realizzato sei reti, tra cui una doppietta al Villareal. Attenzione anche al suo coetaneo Kenan Yildiz, che alla Juventus si sta facendo – bene – le ossa ed all’esterno offensivo Kerem Aktürko?lu, che ha chiuso la sua miglior stagione in carriera con 15 reti e 9 assist con la casacca del Galatasaray ed avrà il compito di dare man forte ad un reparto che ha già perso per infortunio Enes Ünal, primo candidato a guidare il pacchetto avanzato dei turchi.

I convocati

Portieri: Altay Bayindir (Manchester United), Dogan Alemdar (Troyes), Mert Gunok (Besiktas), Ugurcan Cakir (Trabzonspor).

Difensori: Mert Muldur (Fenerbahce), Zeki Celik (Roma), Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Caglar Soyuncu (Fenerbahce), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Panathinaikos), Cenk Ozkacar (Valencia), Ferdi Kadioglu (Fenerbahce).

Centrocampisti: Berat Ozdemir (Trabzonspor), Can Uzun (Norimberga), Hakan Calhanoglu (Inter), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuslu (West Bromwich), Orkun Kokcu (Benfica), Salih Ozcan (Borussia Dortmund).

Attaccanti: Abdulkadir Omur (Hull City), Irfan Can Kahveci (Fenerbahce), Yunus Akgun (Leicester), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Galatasaray), Oguz Aydin (Alanyaspor), Arda Guler (Real Madrid), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Bertug Yildirim (Rennes), Cenk Tosun (Besiktas), Semih Kilicsoy (Besiktas), Yusuf Yazici (Lille).