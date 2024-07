Euro 2024, quarti di finale al via: chi vincerà per i bookmakers

Euro 2024 è ormai entrato nel vivo. Nei giorni scorsi, infatti, si sono disputati gli ottavi di finale (dove si è purtroppo interrotto il cammino dell'Italia, sconfitta dalla Svizzera) e adesso è tutto pronto per il via dei quarti, che si giocheranno tra venerdì 5 e sabato 6 luglio: Spagna-Germania, Portogallo-Francia, Inghilterra-Svizzera e Olanda-Turchia le sfide in programma. Otto formazioni che cercheranno di andare a caccia del pass per la finalissima di Berlino e di aggiudicarsi poi il titolo.

Le quote

Malgrado fin qui non abbia granché convinto, per i bookmakers la favorita numero uno alla vittoria finale di Euro 2024 è l'Inghilterra. Il successo degli uomini di Southgate, dalle agenzie di scommesse qui prese in considerazione (Snai, Sisal e Bwin), è infatti quotato tra 4.50 e 5. Appena più indietro Spagna (5), Francia (5-5.50) e Germania (5.50). Seguono poi Olanda (7.50), Portogallo (7.50-9.50) e Svizzera (15-16). Cenerentola, secondo i bookie, la Turchia, il cui trionfo è quotato tra 33 e 34.

Vincente Euro 2024, le quote Snai

Inghilterra 4.75

Spagna 5

Francia 5.50

Germania 5.50

Olanda 7.50

Portogallo 8.50

Svizzera 16

Turchia 33

Vincente Euro 2024, le quote Sisal

Inghilterra 5

Francia 5

Spagna 5

Germania 5.50

Portogallo 7.50

Olanda 7.50

Svizzera 16

Turchia 33

Vincente Euro 2024, le quote Bwin