L’Italia in finale: Danimarca o Inghilterra, questo è il dilemma

È il momento dell’attesa, della quiete dopo la 'tempesta di emozioni'. Ieri sera l’Italia ha vissuto una notte indimenticabile, riuscendo a conquistare la finale di Euro 2020 grazie all’impresa dei ragazzi di Roberto Mancini che sono riusciti a battere la Spagna ai calci di rigore.

Un’Italia che ha vinto soffrendo, che è andata in vantaggio con un super-goal di Chiesa, ma che ha sempre sofferto il predominio territoriale e il gioco delle Furie iberiche, che hanno fatto una grande partita, interpretando al meglio il credo tattico del loro allenatore, Luis Enrique.

Stasera saremo spettatori della seconda semifinale, quella tra Inghilterra e Danimarca. Avremo la risposta alla domanda che tutti si stanno ponendo già da ieri, dal fischio finale che ci ha dato l’accesso alla partita che può farci diventare campioni d’Europa. Chi sarebbe meglio incontrare tra Danimarca e Inghilterra? Quali sono i pro e i contro? Hanno dei punti di forza e dei punti deboli per cui sarebbe preferibile incontrare una squadra rispetto all’altra? Vediamoli insieme.

Inghilterra o Danimarca? L’Italia chi dovrebbe incontrare

Iniziamo dalla Danimarca. La formazione danese è una compagine che ha grande temperamento, forza fisica, una difesa rocciosa e buone individualità. I danesi hanno un tifoso in più per cui lottare. Lottano anche per Eriksen, il calciatore dell’Inter colpito da un malore nell’esordio contro la Finlandia. Fortunatamente è fuori pericolo. Questa tragedia sta dando ulteriore energia a un gruppo già molto unito. Vincendo stasera, in casa degli inglesi, la Danimarca diventerebbe ancora più forte. Sarebbe una grande impresa.

L’Inghilterra, infatti, gioca in casa e ha grande entusiasmo e calciatori di grande valore come Kane e Sterling, giusto per citare i primi due nomi che vengono in mente, sono di classe ancora maggiore rispetto ai danesi e Wembley sarebbe sicuramente una bolgia, pronta a sostenere l’impresa di una squadra che non vuole perdere l’occasione per fare in modo di cantare davvero ‘Is coming home’.

Al momento abbiamo un’unica certezza. Stasera le fatiche della semifinale spettano a Inghilterra e Danimarca. Noi possiamo fare da spettatori. Domenica, invece, sarà battaglia.