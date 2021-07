La F1 svela le nuove macchine 2022: ecco quando e dove seguire l'evento in diretta streaming

Da mesi e mesi sentiamo a parlare del 2022 come l'anno della rivoluzione per la F1. Cambierà il regolamento e si entrerà in una nuova era. Dopo il dominio della Mercedes nell'era ibrida, tante squadre, in primis la Ferrari, stanno puntando tutto sul prossimo progetto che deve essere quello del rilancio. Quest'anno, grazie alla ritrovata competività della Red Bull, le gare sono più appassionanti.

Dal 2022, però, la F1 punta a essere ben più incerta e appassionante. Per questo si assisterà a una vera e propria rivoluzione tecnica. Ma come saranno le monoposto della prossima stagione? Cosa dobbiamo aspettarci e quali saranno i reali cambiamenti che renderanno quest'era del Circus più ricca di sorpassi? Sappiamo che le nuove monoposto avranno un'aerodinamica meno penalizzante e che ritornerà l'effetto suolo. Questo dovrebbe garantire più battaglia tra i piloti e un maggior equilibrio.

L'evento in programma a Silverstone giovedì 15 luglio alle ore 16 (ora italiana) permetterà a tutti di avere un'idea più chiara. In quell'occasione verrà svelato ufficialmente il primo prototipo a grandezza naturale di un'auto di F1 del 2022.

Si potrà seguire la presentazione in streaming sul sito ufficiale del Mondiale F1.com, sui canali YuoTube e sui canali Facebook della F1.

Il weekend di Silverstone, che si aprirà con questo evento, sarà storico anche perchè per la prima volta la griglia di partenza di un Gran Premio, il Gran Premio di Gran Bretagna, sarà decisa dalla gara sprint, in programma sabato 17 luglio.