Formula 1, il Mondiale 2020: il calendario con tutte le date dei Gp

Con il Gp d'Austria di F1, riparte il campionato del mondo di Formula 1: il Circus dei motori è il primo sport internazionale a tornare sulla scena dopo la pandemia di coronavirus. Era il 13 marzo quando fu deciso l'annullamento della gara d'esordio del Mondiale 2020 dopo un caso di positività nella squadra della McLaren, ora a 126 giorni dai test invernali di Barcellona si riaccendono i motori.

Venerdì 3 luglio luce verde per le prove libere del Gp d'Austria: niente pubblico e personale dei team ridotto che dovrà rispettare protocolli di sicurezza severissimi e tamponi ripetuti ogni 5 giorni. Quanto alle auto ultimi ritocchi delle scuderie prima del congelamento dello sviluppo delle monoposto che durerà fino al 2021, ovvero all'entrata in vigore tetto di spese massime consentite per risparmiare sui costi visto anche le difficoltà economiche in cui vertono molte scuderie.

Formula 1, le date dei Gp: ecco il nuovo calendario

Il calendario della Formula 1 2020 comprende 8 gare già confermate, con un finale di stagione tutto ancora da scrivere:

5 luglio Gp d'Austria sul circuito di Spielberg

sul circuito di Spielberg 12 luglio Gp di Stiria sempre a Spielberg

sempre a Spielberg 19 luglio Gp d'Ungheria sul circuito dell'Hungaroring

sul circuito dell'Hungaroring 2 agosto Gp di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone

sul circuito di Silverstone 16 agosto Gp di Spagna a Montmeló sul Circuito di Catalogna

a Montmeló sul Circuito di Catalogna 30 agosto Gp del Belgio sul circuito di Francorchamps

sul circuito di Francorchamps 6 settembre Gp d'Italia a Monza

a Monza 13 settembre Gp del Mugello , pista di proprietà della Ferrari

, pista di proprietà della Ferrari 27 settembre Gp di Russia a Sochi

a Sochi 35 ottobre Gp degli Usa *

1 novembre Gp del Messico *

15 novembre Gp del Brasile *

29 novembre Gp di Abu Dhabi *

*Gare da confermare

Formula 1, le ultime notizie

Ora è ufficiale: sarà il GP della Toscana Ferrari 1000 il nome scelto per il GP del Mugello che entra a far parte del calendario 2020 di F1. La gara, nell'autodromo di proprietà della Ferrari, si terrà dall'11 al 13 settembre, fine settimana successivo al GP di Monza. Nono appuntamento della stagione, al Mugello sarà festeggiata anche la gara numero mille della storia della Rossa.

Nel campionato di F1 2020 sarà sempre Lewis Hamilton il pilota da battere: il pilota inglese punterà al 7° titolo mondiale per eguagliare il record di Michael Schumacher con una macchina non più argento: la sua Mercedes avrà infatti una livrea nera per schierarsi contro il razzismo.

In casa Ferrari è il 22 anni Charles Leclerc al centro del progetto di Maranello complice l'addio di Sebastian Vettel alla Scuderia previsto alla fine di questa stagione, quando verrà sostituito dallo spagnolo 25enne, Carlos Sainz.

Altro rivale l'olandese 22enne Max Verstappen su Red Bull che si candida ancora come la seconda o terza forza in campo.

Formula 1, gli orari tv diretta e differita

Palinsesto Sky (dirette) e Tv8 (differite)

Venerdì

Prove Libere 1: dalle 11:00 alle 12:30

Prove Libere 2: dalle 15:00 alle 16:30

Sabato

Prove Libere 3: dalle 12:00 alle 13:00

Qualifiche: dalle ore 15:00

Domenica

Gp: partenza gara ore 15:10

Palisesto TV8 (differite)

Sabato

Qualifiche: ore 18:00

Domenica

Differita Gp ore 18:00