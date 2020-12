Formula 1, Ferrari: le prime immagini di Carlos Sainz da pilota del Cavallino

Il pilota spagnolo sarà il nuovo compagno di squadra di Charles Leclerc. In questo video il suo racconto di quella prima indimenticabile e emozionante giornata

Carlos Sainz venerdì scorso ha ufficialmente iniziato la sua avventura con la Scuderia Ferrari. Il pilota spagnolo, ex McLaren, era apparso nella tradizionale conferenza di auguri natalizi alla stampa, che quest'anno si è svolta via web a causa della pandemia.

Insieme a lui c'erano il suo compagno di team, Charles Leclerc e il team principal della Rossa, Mattia Binotto che ha assicurato come Sainz sia un investimento della Rossa e che partirà ad armi pari con il monegasco nel campionato del mondo di F1 2021 in partenza il prossimo marzo.

Carlos Sainz, il nuovo pilota del Cavallino

La Ferrari ha diffuso il primo video per raccontare l'inizio dell'avventura di Carlos Sainz. Il pilota spagnolo prende in mano una maglietta ufficiale del Cavallino e dice emozionato: “nuovo colore, nuova passione e un sogno che avevo fin da bambino. Far parte della Scuderia Ferrari e della sua storia, ”.

Poi le immagini si spostano nella palestra di casa dove Sainz racconta le emozioni vissute a Maranello, il primo contatto con gli uomini in Rosso. Non può mancare un messaggio di auguri di Natale e di buon anno ai tifosi del Cavallino in questi tempi così difficili. Il finale, a sorpresa, è un vero omaggio a noi italiani.