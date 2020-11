F1 oggi in tv: orari diretta Sky e Tv8 del Gp di Imola 2020

Il circus fa tappa in Italia per la terza volta: sulla pista di casa le Ferrari non possono deludere. Tutte le informazioni per vedere la gara in tv e in streaming sul pc

Una giornata di sport tutta da vivere. I bolidi della F1 sbarcano ad Imola dove oggi si correrà il GP dell'Emilia Romagna, tredicesima prova di una stagione che fin qui per la Ferrari è stata piuttosto tribolata.

Dopo la gara di Monza e lo spettacolare Gp del Mugello il circus della F1 torna dunque in Italia per la terza volta nell’arco della stessa stagione. Dalla Ferrari però è inutile aspettarsi miracoli. Troppo grande il gap tra la Mercedes e le altre scuderie per sperare in una gara al comando della Sf1000.

Sul circuito di Imola il finlandese Vallteri Bottasi ha conquistato la pole position chiudendo in 1'13''609, alle sue spalle il compagno di scuderia, Lewis Hamilton staccato di 97 millesimi.. Seconda fila per la Red Bull di Max Verstappen e l'Alpha Tauri di Pierre Gasly. Terza fila per la Renault di Daniel Ricciardo e la Red Bull di Alexander Albon. Settima la Ferrari di Charles Leclerc a poco più di un secondo.

In cima alla classifica dei piloti, con 256 punti, c’è l'inglese Lewis Hamilton che ha di recente battuto il record di Michael Schumacer diventando il pilota più vincente della storia della F1. Valtteri Bottas, autore fin qui di una stagione abbastanza anonima, è secondo a 179 punti tallonato da Verstappen a 162. Seguono Ricciardo e Leclerc rispettivamente a quota 80 e 75 punti.

F1, oggi il Gp di Imola: gli orari tv di Sky e Tv8

Il semaforo verde del Gp di Imola scatterà alle 13.10. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 HD e in chiaro su Tv8. Insomma anche chi non è abbonato potrà godersi lo spettacolo del Gpd di Imola.

Domenica 1 novembre

Gran Premio: 13:10

Il Gp di Imola in streaming

Gli abbonati a Sky potranno seguire la gara in streaming sul pc o tablet grazie a SkyGo. Qui invece il link alla diretta live streaming di Tv8.