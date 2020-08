F1 oggi, come vedere il Gp di Spagna in diretta tv e in streaming (orari Sky e Tv8)

Torna la Formula 1. Oggi in Spagna, sul circuito di Catalogna, è prevista la sesta prova del mondiale 2020 (in basso gli orari e le informazioni per vedere la gara in tv e in diretta streaming). L’uomo da battere sarà sempre Lewis Hamilton forte di una Mercedes che finora ha avuto pochi rivali, anche se l’ultimo gran premio, a Silverstone, ha mostrato una Red Bull in ascesa con un Verstappen decisamente in stato di grazia autore di una gara straordinaria che lo ha visto portare a casa la prima vittoria della stagione. Le frecce nere dal canto loro hanno patito molto l’usura delle gomme. Un episodio isolato o un limite intrinseco della macchina che potrebbe cambiare le sorti della stagione? A rivelarcelo sarà solo la pista. Certo è che se anche le Mercedes mostrassero la corda, difficilmente saranno le due Ferrari ad approfittarne. A Silverstone Leclerc ha agguantato un miracoloso quarto posto, ma la vettura al momento ha dimostrato di non essere all’altezza delle prime posizioni.

Gp di Spagna, come guardarlo in diretta tv

Il Gp di Spagna, sesta gara di F1 della stagione 2020, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Formula 1, canale 207 e si potrà vedere anche in diretta streaming su Sky Go (ovviamente bisogna avere un abbonamento). Il semaforo verde scatterà alle 15.10. La gara sarà trasmessa in chiaro solo in differita. L’appuntamento è alle 18 su Tv8 (qui il link per vedere la gara in streaming).

F1, orari tv del Gp di Spagna

Ricapitolando:

Ore 15.10 Diretta gara in esclusiva su Sky Sport F1

Ore 18. Differita su Tv8