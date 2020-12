F1 oggi in tv: orari Gp Abu Dhabi, dove vedere tutto in diretta e in chiaro (Sky e Tv8)

Domenica, 13 dicembre, è in programma il Gran Premio di Abu Dhabi, l'ultima gara del Mondiale 2020 di Formula 1. I piloti si apprestano a vivere la terza gara consecutiva, dopo i due appuntamenti sul tracciato di Sakhir in Bahrain.

Le ultime settimane sono state ricche di adrenalina, avvenimenti e spettacolo. Fortunatamente il terribile incidente occorso a Romain Grosjean, nella prima gara in programma a Sakhir, non ha avuto conseguenze serie per il pilota.

Il pilota della Haas, purtroppo, sarà costretto a saltare la gara conclusiva, ma questa conseguenza è ben poca cosa rispetto a quello che ha rischiato.

F1, Gp Abu Dhabi: l'anteprima e i favoriti

Nella seconda gara della scorsa settimana a Sakhir, sul tracciato veloce (Outer Track) il grande protagonista è stato il messicano Sergio Perez (Racing Point), che vincendo spera di aver fatto colpo sulla Red Bull.

E' stata una gara avvincente, dove però non sono mancate le grandi delusioni. La Mercedes, con un clamoroso errore ai box, ha vanificato la super gara di George Russell, che stava riuscendo a battere il finlandese Bottas.

Il talentuoso pilota inglese, in prestito dalla Williams, stava sostituendo Lewis Hamilton, costretto a saltare il Gp di Sakhir a causa della positività al Covid-19. Russell, al termine di una gara sfortunata e memorabile, in cui è rimasto a lungo in testa è giunto soltanto nono. Un risultato che non gli rende giustizia. Ma il futuro è suo.

Nel Gran Premio di Abu Dhabi, al volante della Mercedes, come comunicato nella giornata di giovedì, ci sarà proprio Hamilton, che è guarito dal Covid-19.

L’inglese, sette volte campione del mondo, è il favorito numero 1 anche per il successo sul tracciato di Yas Marina. Il suo rivale più accreditato a livello di macchina sarebbe Bottas, che però dovrà dimostrare una reazione dopo la brutta figura rimediata contro Russell nel confronto della scorsa settimana.

Occhi puntati anche su Leclerc, che partirà sulla griglia di partenza con 3 posizioni di penalità da scontare per l’incidente causato ai danni di Perez a Sakhir. Anche Verstappen, che è stato incolpevolmente coinvolto in quell’episodio, vuole riscattarsi.

Sarà l’ultima gara in Ferrari di Sebastian Vettel: Il tedesco, che il prossimo anno guiderà per la Aston Martin (l'attuale Racing Point) cercherà di lasciare la Rossa nel migliore dei modi.

Formula 1 in tv: orario Gp Abu Dhabi, dove vederlo

L'ultima gara dell'anno sarà trasmessa in diretta su Sky e sarà in chiaro anche su Tv8. Qui di seguito trovate gli orari delle qualifiche e della gara.

Sabato 12 dicembre ore 14:00: Qualifiche GP Abu Dhabi in diretta su Sky Sport F1 e in chiaro su Tv8;

GP Abu Dhabi in diretta su Sky Sport F1 e in chiaro su Tv8; Domenica 13 dicembre ore 14:10: il via al Gran Premio Abu Dhabi in diretta su Sky Sport F1 e in chiaro su Tv8.

A questo indirizzo trovate il link per seguire in diretta streaming il Gran Premio di Abu Dhabi su Tv8.