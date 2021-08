Formula 1 oggi in tv: orari Gp Belgio, dove vedere qualifiche e gara in diretta e differita

La Formula 1 torna in pista con il Gran Premio di Spa-Francorchamps: uno dei circuiti più amati in assoluto: tutto quello che c'è da sapere

La Formula 1 fa tappa in Belgio con il Gran Premio di Spa-Francorchamps, il dodicesimo appuntamento della stagione, che avrà luogo in uno dei circuiti più suggestivi e impegnativi. Con tutta probabilità saranno ancora Verstappen ed Hamilton a duellare per il primo posto, ma le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Vediamo adesso dove sarà possibile vedere le qualifiche e le gare, sia in diretta che in differita (e in chiaro).

F1 oggi in tv: orari Gp Spa, dove vederlo

Oggi, sabato 28 agosto, sul canale Sky Sport F1 si parte con le qualifiche ufficiali che decideranno lo schieramento di partenza, mentre domenica ci sarà la gara

Formula 1 Gp Belgio: orari sabato 28 agosto

Ore 15 - Qualifiche in diretta su Sky Sport F1 HD

Ore 18.30 - Qualifiche in differita su Tv8

Formula 1 Gp Belgio: orari domenica 29 agosto