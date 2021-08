Formula 1 oggi in tv: orari Gp Belgio, dove vedere la gara su Sky e Tv8

Torna lo spettacolo del circuito di Spa per il Gran Premio del Belgio: ecco gli orari per vedere la gara in diretta su Sky e in differita su Tv8

Chi trionferà nel mitico circuito di Spa? Va in scena il Gran Premio del Belgio di Formula 1, il dodicesimo della stagione. Uno dei più attesi soprattutto per assistere al testa a testa tra Verstappen ed Hamilton, anche se, in caso di pioggia, le curve del tracciato potrebbero diventare insidiose per i piloti, a tal punto da rimescolare le carte per le prime posizioni. Vediamo adesso dove se ceome vedere la gara di oggi, domenica 29 agosto, sia in diretta che in differita (e in chiaro).

Formula 1, Verstappen in pole in Belgio

È di Max Verstappen la pole position del Gp del Belgio sul circuito di Spa. L'olandese della Red Bull, conquista la nona partenza al palo della carriera, girando in 1'59"765 e precedendo gli inglesi George Russell con la Williams (2'00"086) e Lewis Hamilton con la Mercedes (2'00"099).

F1 oggi in tv: orari Gp Spa, dove vederlo

Oggi, domenica 29 agosto, la gara verrà trasmessa in diretta per gli abbonati Sky a partire dalle 15, mentre per chi non fosse abbonato al satellite, il Gp di Spa verrà trasmesso in differita su Tv8.

Formula 1 Gp Belgio: orari domenica 29 agosto: