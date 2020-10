F1 oggi in tv: orari Gp Emilia, dove vedere tutto in diretta e in chiaro (Sky e Tv8)

Sarà un weekend da non perdere sul tracciato di Imola. Libere e qualifiche nella giornata di sabato, domenica il via alle 13.10

Non conosce sosta la Formula 1. Dopo l'avvincente e storica gara di Portimao che ha visto Lewis Hamilton diventare il pilota con più vittorie nella storia della F1 (92 vittorie) superando Michael Schumacher, questa settimana si correrà per la terza volta in stagione in Italia sullo storico tracciato di Imola.

Le ultime due edizioni su questo storico, nel 2005 e nel 2006, hanno visto i successi di Fernando Alonso e di Michael Schumacher dopo avvincenti battaglie. Anche quest'anno sicuramente non mancherà lo spettacolo: la Mercedes potrà laurearsi per la settima volta consecutiva campione del Mondo tra i Costruttori, mentre la Ferrari andrà a caccia di segnali positivi che confermino la sua crescita in termini prestazionali.

Sia le prove libere che le qualifiche si disputeranno nella giornata di sabato, domenica il via alle 13.10

Qui di seguito trovate gli orari per non perdere neppure un minuto di questo weekend.

Formula 1, Gp Emilia - Imola: gli orari tv su Sky e Tv8

Sabato 31 ottobre

10.00-11-30 Prove libere (diretta su Sky Sport F1)

14.00-15.00 Qualifiche (diretta su Sky Sport F1 e TV8)

Domenica 1 novembre

13.10 Gara (diretta su Sky Sport F1 e Tv8)