F1 oggi in tv: orari Gp di Turchia, dove vedere tutto in diretta e in chiaro (Sky e Tv8)

Il circuito di Istanbul torna protagonista in Formula 1 con il Gp di Turchia: l'ultima gare di F1 si è svolta sul tracciato di Sakhir sul lato asiatico della città di Istanbul nel 2011. Gli appassionati devono prestare attenzione agli orari che saranno diversi rispetto ai precedenti gran premi. Il primo appuntamento sabato si parte alle 10:00 con le Libere 3, alle 13:00 e qualifiche. Gara domenica al mattino con via alle ore 11.10.

Per seguire il Gp di Formula 1 in diretta c'è la diretta live integrale del weekend su Sky Sport Formula 1, canale 207 di Sky e in streaming su Sky Go. Domenica appuntamento live dalle 14.10 con la gara su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, in streaming su NOW TV.

Per vedere in chiaro il gran premio di Formula 1 occorrerà attendera la differita su Tv 8 di qualifiche e gara.

F1 oggi in tv: orari diretta Sky del Gp di Turchia ​2020

Sabato 14 novembre 2020

Ore 10.00: Prove libere 1 F1

Ore 13.00: Qualifiche

Domenica 14 novembre 2020

ore 11:10 Gara F1 su Sky Sport F1

F1 oggi in tv: orari differita in chiaro Tv8 del Gp di Turchia 2020

Sabato 14 novembre 2020

Ore 14.00: Qualifiche (differita)

Domenica 14 novembre 2020

Ore 12.00: GP Turchia (differita)

F1, la diretta della gara

Formula 1, la griglia di partenza

Formula 1: la classifica

A quattro gran premi alla fine della stagione solo la Red Bull insegue da vicino il dominio Mercedes. Lewis Hamilton ormai autore di tutti i record possibili, non solo ha vinto il titolo piliti ma ha consegnato alla Mercedes anche il titolo costruttori.