F1 oggi in tv: orari Gp Mugello, dove vedere tutto in diretta in chiaro (Sky e Tv8)

Prima assoluta per il Gran Premio della Toscana Ferrari 1000, appuntamento speciale sul circuito del Mugello dedicato al Gp evento di Formula 1, una festa per la Ferrari, che celebra qui nella pista di casa, i suoi mille Gran Premi nella massima serie. I campioni di Formula 1 si confronteranno sulla magnifica pista toscana dopo averci fatto tappa per l’ultima volta per un test nel 2012. Di proprietà Ferrari, il Mugello è tappa fissa del Motomondiale ma per la prima volta sarà sede di un gran premio del Mondiale di Formula 1.

Una festa amara per la Ferrari che attraversa una delle peggiori crisi di risultati della sua storia recente. Anche in Toscana il podio sembra fuori portata: sebbene diverso da Monza, sul tracciato del Mugello Mercedes ed Hamilton restano favoriti e il solito Verstappen sarà il primo avversario.

Domenica appuntamento live dalle 15.10 con la gara su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, anche in chiaro su TV8 e in streaming su NOW TV. Dopo le prove libere di venerdì, sabato 12 settembre alle 15 toccherà alle qualifiche, mentre domenica la gara sarà alle 15.10.

F1 oggi in tv: orari diretta Sky del Gp Mugello 2020

Live integrale su Sky Sport Formula 1, canale 207, e in streaming su Sky Go

Sabato 12 settembre

Ore 10.20: gara 1 F3

Ore 12.00: prove libere 3 F1

Ore 13.40: qualifiche Porsche Super Cup

Ore 15.00: qualifiche F1

Ore 16.45: gara F2

Domenica 13 settembre

Ore 9.40: gara 2 F3

Ore 12.20: gara Porsche Super Cup

Ore 15.10: gara F1

F1 oggi in tv: orari diretta Tv8 del Gp Mugello 2020

Per l’occasione è prevista la diretta anche in chiaro su Tv8: diretta in chiaro di qualifiche e gara su Tv 8, qualifiche sabato alle 15, domenica gara alle 15.10.

Formula 1: la classifica

Dopo la vittoria a sorpresa di Gasly con la Alpha Tauri, i favori del pronostico sono nuovamente dalla parte di Lewis Hamilton. L'inglese della Mercedes, che sta dominando la stagione, è come sempre il principale indiziato per la vittoria. Il sei volte campione del mondo, che la scorsa settimana non ha potuto dire la sua per la gara a causa di una giusta penalità, sarà sicuramente in cerca di riscatto. Lo stesso discorso vale anche per il suo compagno di team, Valtteri Bottas, che è reduce da una gara a Monza opaca che ha lasciato diversi punti interrogativi. Anche Max Verstappen, tradito dal motore Honda, vorrà tornare a recitare il ruolo di terzo incomodo. Da tenere d'occhio Sergio Perez e l'arrembante McLaren.