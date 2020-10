F1 oggi in tv: orari Gp Nurburgring, dove vedere tutto in diretta e in chiaro (Sky e Tv8)

Lo storico circuito tedesco del Nurburgring torna protagonista in Formula 1 con il Gp Eifel: sono infatti passati 7 anni dall’ultima edizione del 2013 quando sul tracciato si corse il Gran Premio di Germania. Emozione garantita per l'esordio in Formula 1 di Mick Schumacher che si troverà al volante della Alfa Romeo su un tracciato dove il padre Michael Schumacher ha vinto 4 volte.

Il primo appuntamento per gli appassionati è per sabato con le prove libere in programma alle ore 12:00 e poi le qualifiche dalle 15. La partenza della Gara domenica alle 14.10.

Per seguire il Gp di Formula 1 in diretta c'è la diretta live integrale del weekend su Sky Sport Formula 1, canale 207 di Sky e in streaming su Sky Go. Domenica appuntamento live dalle 14.10 con la gara su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, in streaming su NOW TV.

Per vedere in chiaro il gran premio di Formula 1 occorrerà attendera la differita su Tv 8 di qualifiche e gara.

Formula 1, la griglia di partenza

Valtteri Bottas conquista la pole position nel Gp dell'Eifel sul circuito tedesco del Nuerburgring. Il finlandese della Mercedes gira in 1'25"269 precedendo il compagno di squadra e leader del mondiale, l'inglese Lewis Hamilton (1'25"525) e l'olandese della Red Bull, Max Verstappen (1'25"562). Quarto tempo e seconda fila per il monegasco della Ferrari, Charles Leclerc (1'26"035).

Ancora un flop per Sebastian Vettel. Il pilota della Ferrari, sulla pista di casa, è stato eliminato dalla Q3, assieme a Gasly, Kvyat, Giovinazzi e Magnussen.

F1 oggi in tv: orari diretta Sky del Gp Nurburgring ​2020

Sabato 10 ottobre 2020

ore 12:00, F1, Prove Libere 3

ore 15:00, F1, Qualifiche

Domenica 11 ottobre 2020

ore 14:10, F1, Gara – Sky Sport F1

F1 oggi in tv: orari differita in chiaro Tv8 del Gp Nurburgring 2020

Sabato 10 ottobre 2020

Qualifiche: Differita ore 18:00

Domenica 11 ottobre 2020

Gara: Differita ore 18:00

Formula 1: la classifica

Il circus iridato approda in Germania dopo il Gran premio di Russia vinto da Bottas che timidamente ha in parte riaperto un campionato comandato in lungo e il largo da Lewis Hamilton a caccia del 91° trionfo nel Mondiale, che gli consentirebbe di eguagliare il record di Michael Schumacher. Ferrari ancora in netta difficoltà.

Il Nurburgring nella conformazione più corta è nato nel 1984 e misura 5.148 metri con 15 curve in totale. Nel 2002 il tracciato è stato modificato con l’attuale versione con un implemento in Curva 1, resa un tornantino rispetto alla chicane precedente. Il record della pista appartiene a Michael Schumacher ottenuto nel 2004. Il tracciato offre due importanti possibilità di sorpasso, sicuramente al tornantino di Curva 1 dopo il rettilineo ma anche nella Ngk Chicane di Curva 13. In generale è un tracciato veloce, fatto di ampie curve salva la parte lenta iniziale denominata Mercedes Arena. Una buona combinazione di motore, telaio e aerodinamica farà la differenza.