F1 oggi in tv: orari Gp Portogallo, dove vedere tutto in diretta e in chiaro (Sky e Tv8)

Portimao, una pista inedita per il ritorno della Formula 1 in Portogallo. Dopo 24 anni la Formula 1 torna nel paese lusitano ed in testa al campionato c'è l'inglese della Mercedes, Lewis Hamilton, che ha appena eguagliato il record di successi di Michael Schumacher con 91 vittorie. Il sei volte campione del mondo andrà a caccia di un successo che lo farebbe diventare il pilota più vincente nella storia della Formula 1.

Alle sue spalle, in seconda posizione nella graduatoria con 161 punti, c'è il suo compagno di team, il finlandese Valtteri Bottas. Terzo posto in campionato, alle spalle dell'imprendibili Frecce d'Argento, per Max Verstappen (Red Bull), 128 punti, che ha un margine importante su Lando Norris (McLaren), 65 punti e sul compagno di team, Alexander Albon (Red Bull), a quota 64.

Le Ferrari in Portogallo, quando mancano sei gare in calendario, andranno a caccia di qualche ulteriore segnale di miglioramento in questa travagliata stagione.

Charles Leclerc, settimo nell'ultima gara e a quota 57 lunghezze, cercherà di massimizzare il risultato. Si attende un segnale positivo anche da Sebastian Vettel, che nella sua ultima stagione in Rosso, prima del passaggio in Aston Martin, sta vivendo un'annata davvero amara.

Formula 1 oggi in tv: orari Gp Portogallo, dove vederla

Il Gran Premio del Portogallo, sul nuovo tracciato di Portimao, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Formula 1, canale 207 di Sky e in streming su Sky Go e su NOW TV.

La gara prenderà il via alle ore 14.10.

Formula 1 oggi in tv: orari Gp Portogallo, gli orari di domenica 25 ottobre

• 14.10 diretta Sky F1, Now Tv

• 18:00 differita Tv8