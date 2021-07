F1 oggi in tv, orari Gp Austria: dove vedere la gara in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Un'altra sfida al Red Bull Ring dopo quella della scorsa settimana. Sarà nuovamente duello tra Verstappen e Hamilton. Gli orari per non perdere nemmeno una delle emozioni in pista

É passata una settimana da quando Max Verstappen ha battuto nettamente Lewis Hamilton sulla pista austriaca del Red Bull Ring. Il pilota olandese, al volante della sua Red Bull, cercherà un’altra vittoria che potrebbe rivelarsi decisiva nella lotta per il titolo. Una cosa, però, è sicura. Hamilton non ha nessuna intenzione di cedere lo scettro di campione del mondo. Proprio per questo la battaglia per il titolo, quest'anno, sarà avvincente fino alla fine.

Il Gran Premio d'Austria potrebbe rappresentare uno snodo cruciale. Dopo la vittoria ottenuta nel Gran Premio di Stiria, Verstappen vuole ottenere il bis. Hamilton si augura che la Mercedes questa volta si dimostri più competitiva. Giusto una settimana fa, per la prima volta dopo tanti anni, ha ammesso che nulla ha potuto, a livello di passo gara, per riuscire a contrastare la dimostrazione di forza del rivale.

Il Gran Premio d'Austria sarà davvero importante anche per la Ferrari. La Rossa, giusto una settimana fa, ha avuto risposte precise dalla gara austriaca, che arrivava appena una settimana dopo la debacle subita in Francia a Le Castellet. In terra transalpina nessuno dei piloti di Maranello è riuscito ad andare a punti e le vetture dimostrarono tutti i loro limiti di competitività distruggendo le gomme nel giro di pochi giri. La reazione, però, è stata immediata. In fabbrica e in pista con la prova solida di Sainz e arrembante di Leclerc, che tra errori iniziali e sorpassi ha dimostrato di non essere mai domo.

La Ferrari c'è e lotterà almeno per il terzo posto nel Mondiale Costruttori. Domenica il Gran Premio d'Austria sarà un'altra gara tutta da seguire. Qui di seguito trovate gli orari del weekend per non perdere nemmeno una delle emozioni in pista.

F1, Gp Austria: gli orari

Il Gran Premio d'Austria di F1 al Red Bull Ring sarà trasmesso oggi, domenica 4 luglio, in diretta tv su Sky Sport Formula 1 (canale 207), Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go. La corsa sarà trasmessa in chiaro, in differita, su Tv8.