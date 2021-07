F1 oggi in tv, orari Gp Gran Bretagna: dove vedere la gara in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Tutto è pronto a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna. Max Verstappen (Red Bull) scatterà dalla pole position dopo aver vinto la prima gara-sprint della storia della F1. Al suo fianco ci sarà Lewis Hamilton (Mercedes), che scatta dalla seconda posizione. La battaglia iridata riprenderà allo spegnimento dei semafori con Hamilton che vorrà rifarsi dopo che il pilota olandese è riuscito a superarlo proprio allo start della sprint-race.

Aprirà la seconda fila Valtteri Bottas (Mercedes), terzo, davanti a un ottimo Charles Leclerc, che ha portato la Ferrari in seconda fila. Scatterà dalla decima posizione Carlos Sainz, che è stato toccato da Russell (Williams), poi sanzionato. Qui di seguito trovate gli orari del Gran Premio di Gran Bretagna per poter seguire la gara in diretta e in differita.