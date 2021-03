Verstappen strepitoso, la prima pole è sua: Hamilton secondo, bene Leclerc 4°

La lotta per la prima pole position dell'anno è emozionante. L'olandese della Red Bull conquista la partenza al palo davanti alle Mercedes. Segnali incoraggianti dalla Rossa

Una super qualifica apre la stagione della F1. La pole position la conquista Max Verstappen al volante della Red Bull che ha la meglio sulla concorrenza delle Mercedes di Hamilton, secondo e Bottas, terzo. Un ottimo quarto posto per la Ferrari di Leclerc, che scatterà dalla seconda fila. Davvero un segnale incoraggiante per la Rossa dopo la disastrosa annata 2020.

La terza fila la aprirà Pierre Gasly, al volante della Alpha Tauri davanti a Daniel Ricciardo (Mclaren). Settimo tempo per Lando Norris (McLaren), davanti a Carlos Sainz (Ferrari), ottavo all’esordio in qualifica con la Scuderia. Completano la top-ten Fernando Alonso, nono al suo ritorno in F1 con la Alpine e Lance Stroll con la Racing Point.

Gp Bahrain: una pole combattuta, aumenta l'attesa per la gara

La prima qualifica dell'anno è stata davvero appassionante. Il finale ha premiato la Red Bull di Verstappen, che ha avuto la meglio sul sette volte campione del mondo di Hamilton e sul suo compagno di team Bottas. Soltanto 11esimo, invece, Sergio Perez con l'altra Red Bull. Il messicano dovrà inventarsi una rimonta.

Tredicesimo Yuki Tsunoda dopo uno strepitoso secondo posto in Q1. Il millennial giapponese, nella prima qualifica della carriera, è stato penalizzato dalla scelta di usare la gomma gialla in Q2, sarà sicuramente tra i grandi protagonisti del Gran Premio.

Inizia male l'avventura di Sebastian Vettel in Racing Point: il tedesco affonda in 18 esima posizione. Domani ci aspetta una prima gara appassionante e tutta da seguire.

Gp Bahrain: la griglia di partenza

Prima fila

1) Max Verstappen (Ola/Red Bull)

2) Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)

Seconda fila

3) Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)

4) Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

Terza fila

5) Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)

6) Daniel Ricciardo (Aus/McLaren)

Quarta fila

7) Lando Norris (Ing/McLaren)

8) Carlos Sainz Jr. (Spa/Ferrari)

Quinta fila

9) Fernando Alonso (Spa/Alpine)

10) Lance Stroll (Can/Aston Martin)

Sesta fila

11) Sergio Perez (Mes/Red Bull)

12) Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

Settima fila

13) Yuki Tsunoda (Gpn/Alpha Tauri)

14) Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo)

Ottava fila

15) George Russell (Ing/Williams)

16) Esteban Ocon (Fra/Alpine)

Nona fila

17) Nicholas Latifi (Can/Williams)

18) Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin)

Decima fila

19) Mick Schumacher (Ger/Haas)

20) Nikita Mazepin (Rus/Haas)