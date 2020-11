F1 - Ralf Schumacher critica Hamilton: "Sport e politica non dovrebbero mischiarsi, è pericoloso"

Ralf Schumacher, in un'intervista al canale tedesco Sport1, critica il modo in cui Lewis Hamilton sta conducendo pubblicamente le sue battaglie in Formula 1.

Il fratello di Michael riconosce quanto siano importanti i valori che guidano l'azione di Hamilton, ma fa una critica, velata ma non troppo, sull'opportunità di portarle sulla tuta della Mercedes e durante le gare.

Anche la Fia e i vertici del Circus, insieme alla Casa di Stoccarda hanno sposato le cause di Hamilton contro il razzismo e le disuguaglianze sociali.

F1, Ralf Schumacher: “Sport e politica non devono mischiarsi”

In un’intervista concessa proprio prima della gara turca, Ralf esprime le sue perplessità. "I suoi valori sono molto importanti e può farli vedere su Instagram e sugli altri canali social - ha detto Ralf Schumacher a Sport1. L'unica domanda è perchè deve sempre farlo con una tuta Mercedes e in pista: può essere troppo polarizzante.

"Se i piloti sono troppo affrettati nel fare cose del genere – spiega Ralf - è pericoloso: lo sport non se lo merita", dice il fratello minore di Michael (Schumacher, ndr). "Sono fermamente convinto che sport e politica non dovrebbero essere combinati", ha aggiunto. "E se deve essere fatto, ovviamente non è compito del pilota".

Ralf Schumacher dedica la parte conclusiva dell’intervista al ritardo nel rinnovo di Hamilton con la Mercedes. Secondo lui questo deriva anche dalla necessità di risparmiare da parte della Mercedes. "E' certamente anche un problema finanziario. Anche la Mercedes dovrà risparmiare e penso che Lewis stia solo cercando un contratto di un anno per poter valutare cosa sta succedendo dopo il 2021". Infine chiude con un pronostico che sa di profezia: " Quello che è chiaro è che l'anno prossimo conquisterà l'ottavo titolo. I giovani ancora non lo infastidiscono più di tanto".