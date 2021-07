Choc a Silverstone, Verstappen si ritira dopo un brutto incidente con Hamilton

Max Verstappen e Lewis Hamilton sono stati protagonisti di un accesissimo duello nei primi giri del Gran Premio di Gran Bretagna. La sfida ha visto l’olandese della Red Bull avere la peggio dopo un contatto ruota a ruota con la Mercedes del campione del mondo.

Verstappen è finito contro le barriere, fortunatamente senza gravi conseguenze. Ora la gara è stata sospesa e in testa c’è la Ferrari di Charles Leclerc. In casa Red Bull si chiede una penalità per Hamilton. Si stanno scatenando le discussioni tra chi lo considera un contatto di gara o chi, invece, vorrebbe una sanzione.