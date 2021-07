F1 Silverstone: i top e flop del Gran Premio di Gran Bretagna

Tradizione e innovazione. Silverstone era stata scelta dagli organizzatori del campionato per il debutto della sprint-race. Sulla pista inglese, infatti, il 13 maggio del 1950 si disputò la prima gara della storia della F1. In questo weekend è stato sperimentato questo nuovo formato di qualifica che è riuscito indubbiamente a movimentare le carte e ha convinto soprattutto i piloti e anche buona parte del pubblico.

La qualifica tradizionale anticipata al venerdì ha cambiato la routine di lavoro, la gara-sprint del sabato diventa un antipasto di quanto può succedere la in gara. Basti pensare a quanto accaduto in questa domenica, ricca di emozioni e di polemiche che sono destinate a movimentare questo campionato ormai completamente riaperto.

Mai come oggi, come amiamo ripetere in questa rubrica, dopo il Gran Premio di Gran Bretagna c'è chi è andato a dormire con un sorriso largo così e chi non vede l'ora di rifarsi nella prossima corsa. Il Gran Premio di Ungheria è in programma tra due settimane, dal 31 al 1 agosto, all'Hungaroring.

F1 Silverstone: i top

1) Lewis Hamilton (Mercedes): A Silverstone alla fine sorride Lewis. Conquista 25 punti e fa capire con le cattive a Verstappen che non ha nessuna intenzione di abdicare. Il primo giro e mezzo di lotta tra i due è spettacolo puro. Il tentativo di sorpasso alla Copse è un vero e proprio arrembaggio da parte dell’inglese della Mercedes e di strenua resistenza da parte dell’olandese della Red Bull.

Soprattutto vista la facilità con cui vengono comminate le sanzioni nell’attuale F1, i 10 secondi rimediati da Hamilton come penalità, a fronte di un Verstappen costretto al ritiro per la dinamica di questa manovra, appaiono decisamente pochi. Anche perché non hanno avuto nessun effetto deterrente per impedire all’inglese di rifare una manovra molto simile per passare Leclerc nel finale. Grazie al suo ottavo successo a Silverstone Hamilton riduce a sole 8 lunghezze il divario da Verstappen in campionato. Il primo a sapere che la sfida con Verstappen non è affatto finita è proprio Hamilton. La prossima puntata del duello ci sarà già in Ungheria.

2) Charles Leclerc (Ferrari): Il monegasco fa letteralmente sognare. Al volante della sua Rossa si stava già avvicinando a Verstappen e Hamilton mentre i due stavano per darsele di santa ragione. Dopo l’incidente si ritrova al comando e conduce una gara esemplare, mostrando tutto il suo talento. In testa dall’inizio alla fine sta per cogliere una clamorosa vittoria per la Ferrari a 70 anni esatti dalla prima vittoria della Ferrari sul tracciato inglese, ottenuta dall’argentino José Froilàn Gonzàlez su una 375 F1. Ottimi segnali in vista di un futuro che speriamo arrivi presto. Quello in cui speriamo possa lottare stabilmente per la vittoria.

3) Sainz e la Ferrari: Il pilota spagnolo, a causa di un contatto con il poi penalizzato Russell, nella sprint-race, deve inventarsi una gara di rimonta. Dalla decima posizione arriva addirittura alle spalle di Leclerc, prima della sosta ai box. Purtroppo la pistola del cambio gomme decide di non funzionare. Perderà parecchio tempo e chiuderà sesto, alle spalle di Bottas e delle due McLaren. Un risultato che non gli rende giustizia, all’interno di un altro weekend in cui ha dato amplia dimostrazione della sua maturità e della sua solidità.

4) McLaren: Il quarto posto di Norris, che ormai è una certezza nelle posizioni che contano e il quinto di Ricciardo, finalmente in crescita, rendono positivo il weekend di casa anche per il team che ha sede a Woking.

5) Valtteri Bottas (Mercedes): Fa il suo senza strafare, garantendo un pieno di punti alla McLaren in ottica costruttori. Considerato che ha corso anche per gran parte della gara a 30° senza potersi dissetare, a causa di un guasto, per il finnico questo Gran Premio è stato un vero successo.

6) La sprint-race: da rivedere assolutamente. Piace molto ai piloti, al pubblico pagante e convince anche buona parte degli spettatori a casa.

7) Fernando Alonso (Alpine): la sua partenza nella gara-sprint di sabato è da vedere e rivedere. Uno scatto pazzesco con cui recupera al via ben sei posizioni: "chapeau". Particolare non da poco per il pilota dell’Alpine, settimo al traguardo, il Gran Premio di Gran Bretagna è la quinta gara consecutiva punti.

F1 Silverstone: i flop

1) Red Bull: Domenica nera per la Red Bull che non incassa nemmeno un punto a Silverstone. Christian Horner, anche a freddo, difende a spada tratta il suo pilota e sostiene che Hamilton lì non poteva passare: la curva era di Max. Anche Verstappen, che fortunatamente si è ripreso da un durissimo impatto contro le barriere a 51G, non ha preso affatto bene la manovra del suo rivale per il titolo e la sua festa sul podio. La sanzione di soli 10 secondi a Hamilton appare un po’ blanda, soprattutto se si vuole mantenere la correttezza e frenare la troppa irruenza nel duello tra questi due piloti, che è destinato a animare il campionato fino alla fine.

2) Sebastian Vettel (Aston Martin) Quel testacoda con cui si gira da solo in gara è degno delle sue peggiori performance con la Ferrari. Lui per primo vuole tornare a essere continuo e combattivo. Quello che ci si aspetta da un quattro volte campione del mondo che quest’anno in qualche occasione ci ha fatto ancora vedere di cosa è fatto.

3) George Russell (Williams): bene nella qualifica del venerdì, non concretizza quanto di buono fatto vedere nella gara sprint del sabato e in quella della domenica. In sprint-race rimedia una penalità a causa di un contatto con Sainz, in gara non si migliora e chiude dodicesimo. Se vuole quel volante in Mercedes deve tornare a stupire.

4) Alfa Romeo: La stagione per l’Alfa sta diventando decisamente cupa. Un’altra gara fuori dai punti con entrambi i piloti e quell’ultimo posto a fondo classifica con 2 soli punticini. Che fa male!